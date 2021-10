FC Schalke 04: Neuzugang zeigt deutliche Defizite – „War ziemlich kaputt“

Mit Marc Rzatkowski hat sich der FC Schalke 04 nochmal im zentralen Mittelfeld verstärkt, bis jetzt stand er allerdings noch nicht im Kader.

Offenbar ist Rzatkowski nicht so fit, dass er den FC Schalke 04 sofort verstärken könnte. Trainer Dimitrios Grammozis ließ einen Einsatz am Sonntag aber offen.

FC Schalke 04: Rzatkowski fehlt die Match-Fitness

Beim 1:1 der Schalker U23 gegen Straelen kam Rzatkowski am vergangenen Wochenende zum Einsatz. Nach 45 Minuten war für den 31-Jährigen dann aber schon Schluss. „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass er dort gespielt hat“, sagt Grammozis.

Er ist sehr dankbar über Zusammenarbeit mit dem U23-Coach Torsten Fröhling, der ihn so gut es geht unterstützt.

Rzatkowski hat im Bereich Fitness noch Nachholbedarf. Foto: imago images/Team 2

Grammozis-Fazit nach dem Rzatkowski-Einsatz bei der U23: „Er war danach ziemlich kaputt, obwohl es nur 45 Minuten waren, weil er sechs, sieben Monate kein Spiel absolviert hat.“

Allerdings sagt der 43-Jährige auch: „Er hat sich schnell regeneriert und hat gut trainiert - er ist auf jeden Fall eine Option für den Kader.“

Bei den Ausdauertests hatte Rzatkowski noch überzeugen können. Er selbst weiß aber auch: „Individuelle Einheiten als vereinsloser Spieler, Mannschaftstraining und dann der Wettkampfmodus sind jeweils etwas völlig anderes.“

Er würde natürlich gerne am Sonntag mit den Profis gegen den FC Ingolstadt antreten, habe auch kein Problem wieder mit der U23 in der Regionalliga unterwegs zu sein. „Ich bin einfach heiß und hungrig darauf, Fußball zu spielen“, so Rzatkowski.