FC Schalke 04 zeigt neue Stärke schon: Sorgt sie für die Wende?

Wer hätte das noch vor Kurzem gedacht? Gegen zwei große Aufstiegskandidaten, die sich in der oberen Tabellenhälfte befinden, zeigt der FC Schalke 04 zweimal eine starke Leistung und belohnt sich mit vier Punkten. Gegen Paderborn gab es einen 4:2-Erfolg, und Fortuna Düsseldorf (1:1) hatte man auch am Rande einer Niederlage.

Dabei zeigte der FC Schalke 04 eine ungewohnte Stärke, die man so bei den Königsblauen zuvor nicht gesehen hatte. Sowohl gegen Paderborn als auch gegen Düsseldorf zeigte S04 Mentalität und kam nach Rückstand zurück. Vor einigen Wochen sah das noch ganz anders aus.

FC Schalke 04 punktet nach Rückstand

Schon beim 2:2 gegen den Hamburger SV war es das erste Mal zu sehen. Trotz 0:2-Rückstands zur Halbzeit kam der FC Schalke 04 zurück und schnappte sich einen Zähler aus der Hansestadt. Lediglich die 0:3-Pleite gegen einen starken 1. FC Kaiserslautern dämpfte die Hoffnungen, aber danach war S04 wie ausgewechselt.

In Paderborn lagen die Knappen ebenfalls früh zurück, drehten die Partie und gewannen am Ende mit 4:2 beim Tabellenführer. Spielerisch glänzten Kenan Karaman und Co. auch gegen Fortuna Düsseldorf. Trotz drückender Überlegenheit der Schalker ging der NRW-Rivale überraschend in Führung.

Doch S04 gab nicht auf und schlug durch Moussa Sylla nur zehn Minuten später zurück. Es reichte zwar nicht zu den drei Punkten, aber in Gelsenkirchen ist man froh darüber, dass die Mannschaft trotz Rückstand nicht aufgibt.

„Es verunsichert uns nicht“

So zeigte sich beispielsweise Paul Seguin, der seit Wochen zu den besten Profis des FC Schalke 04 gehört, stolz über die neu gewonnene Stärke. „Wir kriegen zwar ein Gegentor, aber es verunsichert uns nicht. Wir machen weiter“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem Düsseldorf-Spiel.

Der Revierklub hat Mentalität gezeigt. Genau das wollen auch die Fans sehen. In der bisherigen Hinrunde wurde Schalke phasenweise von den Gegnern regelrecht auseinandergenommen und war nach einem Gegentor völlig in sich zusammengefallen.

Das sieht jetzt aber alles anders aus. Die drei Spiele gegen drei starke Mannschaften machen dem kriselnden Traditionsverein aus Gelsenkirchen Hoffnung, dass es in der Rückrunde besser läuft. Vorher gibt es aber noch eine Begegnung gegen die SV Elversberg (20. Dezember, 18.30 Uhr), in der ein versöhnlicher Jahresabschluss gelingen soll.