FC Schalke 04: Fan-Rufe werden erhört – startet ER jetzt richtig durch?

Auch wenn der FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf einen wichtigen Punkt holte, war es für die meisten Fans eine gefühlte Niederlage. Die Königsblauen hatten zahlreiche Chancen, spielten wie schon gegen Paderborn (4:2) phasenweise dominanten und ansehnlichen Fußball. Am Ende musste man sich mit dem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

In der Schlussphase des Spiels gab es auch noch die Rückkehr zweier Spieler des FC Schalke 04, die schon seit Monaten nicht mehr auf dem Platz standen. Bei einem Profi freuten sich die Anhänger besonders. Kees van Wonderen hörte auf die Fans und gab ihm noch einige Einsatzminuten. Jetzt ist die Hoffnung groß, dass er bei den Knappen endlich durchstarten kann.

FC Schalke 04: Hojlund feiert Comeback

Die Erwartungen waren groß, als Emil Hojlund beim FC Schalke 04 vorgestellt wurde. Er sollte seine Knipser-Qualitäten unter Beweis stellen, wie es sein großer Bruder Rasmus bei Manchester United macht. Doch schnell herrschte Ernüchterung. Der 19-Jährige hatte anfangs muskuläre Probleme, die ihm den Start in Gelsenkirchen erschwert hatten.

Auch interessant: Schalke 04: Düsseldorf-Coach sagt es selbst – DIESE Worte sind ein Stich ins S04-Herz

Danach fiel er mehrere Monate mit Achillessehnenproblemen aus. Erst vor Kurzem stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein, stand gegen Paderborn im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Seine ersten Spielminuten seit Anfang Oktober gab es dann beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

Von den Fans gab es immer wieder laute Rufe, dass Hojlund mehr Spielzeit bekommen soll. 17 Minuten konnte er sich gemeinsam mit Ilyes Hamache, der ebenfalls eine schwierige Zeit hinter sich hatte und lange nicht zum Einsatz kam, beweisen. Am Ende konnten beide Talente aber nicht für die drei Punkte sorgen.

Hoffnung auf Durchbruch

Sowohl Hamache als auch Hojlund zeigten nach ihren Einwechslungen erste positive Ansätze, die beim FC Schalke 04 Hoffnung auf mehr machen. Gegen die offensiven Spieler vorne wie Moussa Sylla, Amin Younes oder Christopher Antwji-Adjei müssen sich beide Neuzugänge aber erstmal durchsetzen. Zunächst wird es für einige Minuten in der Schlussphase reichen. Doch bleiben sie fit und können sich weiter beweisen, könnte Kees van Wonderen beide mit Startelf-Einsätzen belohnen.

Mehr Nachrichten für dich:

Die letzte Möglichkeit in diesem Jahr gibt es am kommenden Freitag bei der SV Elversberg (20. Dezember, 18.30 Uhr). Danach steht für die Königsblauen die Winterpause an. In der Rückrunde soll es dann besser laufen, als es jetzt die vergangenen Monate der Fall war.