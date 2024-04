Entscheidung von Ex-Schalke-Star zahlt sich voll aus – Fans trauern ihm hinterher

Es ist ein Phänomen beim FC Schalke 04: Sobald ein Spieler den Verein verlässt, blüht er bei seinem neuen Klub richtig auf. Das trifft oftmals auf Stars zu, die bei den Königsblauen total floppten.

Doch es gibt auch andere Beispiele auf Schalke. Der Abschied war schmerzhaft, doch es hat sich ausgezahlt, den S04 zu verlassen. So ist es aktuell bei einem Ex-Star der Fall.

Entscheidung von Ex-Schalke-Star zahlt sich voll aus

Er war einer der Aufstiegshelden, stieg aber mit dem FC Schalke 04 direkt wieder aus der Bundesliga ab. Eigentlich ist Rodrigo Zalazar auch zu gut für die 2. Bundesliga, weshalb er sich im Sommer für einen Wechsel zum SC Braga entschied. Dieser Transfer hatte fast nur Gewinner.

Die Portugiesen dürfen sich seitdem über einen technisch begabten Uruguayer freuen. Zalazar selbst durfte in der Champions League sein Debüt feiern und ist seitdem auch ein fester Bestandteil der uruguayischen Nationalmannschaft. Die Schalker sollen etwas mehr als sechs Millionen Euro bekommen haben. Bonuszahlungen sollen zudem noch folgen.

Nach etwas mehr als neun Monaten kann man sagen, dass sich der Wechsel für Zalazar und Braga definitiv gelohnt hat. Der einstige S04-Publikumsliebling blüht immer mehr auf und macht sich auch bei den portugiesischen Fans sehr beliebt.

S04-Fans trauern Zalazar hinterher

In der laufenden Saison gelang Zalazar sieben Tore, zehn Vorlagen kommen noch obendrauf. Erst am vergangenen Wochenende avancierte der Ex-Schalke-Star mit seinem späten Doppelpack zum Matchwinner gegen den FC Vizela. Durch den Sieg hat Braga die Teilnahme zur Europa-League-Qualifikation fast schon so gut wie sicher.

Natürlich bekommen auch die königsblauen Anhänger von den guten Leistungen des Uruguayers mit. Sie verfolgen den einstigen Liebling auch weiterhin ganz genau. Mit einem Auge freuen sie sich für Zalazar, auf der anderen fließen hin und wieder bittere Tränen.

Aber auch Zalazar schaut sich die Spiele seines Ex-Klubs an. Erst vor Kurzem tauchte er plötzlich im S04-Training auf. Die Anhänger hatten nur einen Wunsch (hier mehr dazu).