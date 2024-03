FC Schalke 04: Ex-Star taucht bei S04-Training auf – Fans haben nur einen Wunsch

Nanu, wer hat sich den da auf das Trainingsgelände des FC Schalke 04 verirrt? Ein alter Bekannter stattete am Montag (4. März) seinem Ex-Klub einen Besuch ab. Rodrigo Zalazar tauchte beim Training der ehemaligen Teamkollegen auf.

Bei den Fans des FC Schalke 04 löste das sofort eine große Sehnsucht aus. Nur zu gerne würden sie Rodrigo Zalazar wieder in Königsblau sehen. Hoffnung dürfen sich die Anhänger nach dem Besuch aber nicht machen.

FC Schalke 04: Zalazar besucht S04-Training

„Hallo liebe Schalker, ich freue mich, wieder hier zu sein. Alles gute“, mit diesen Worten meldete sich Rodrigo Zalazar bei den Fans des FC Schalke 04. Der Klub selbst schrieb: „Schaut mal, wer uns heute am Platz besucht… Schön, dich wiederzusehen Rodri.“

Offensichtlich nutzte der 24-Jährige einen freien Tag für einen Besuch bei seinem Ex-Klub. Die Fans versetzte dies sofort in Aufruhr. Sie kommentierten beispielsweise: „Bitte bitte bitte bitte bitte bitte komm wieder“, „Kettet ihn fest“ oder „Fesselt ihn und behaltet ihn da bitte“. Ein Wunsch, der sich nicht erfüllen wird.

Lange wird Zalazar aber wohl nicht in Gelsenkirchen bleiben. Mit seinem neuen Klub, dem SC Braga, steht schon am Samstag (9. März) das nächste Liga-Spiel gegen Rio Ave FC an.

Zalazar startet bei Braga durch

Der Mittelfeldspieler kam 2021 zum FC Schalke 04 und wurde nach dem Aufstieg in die Bundesliga fest verpflichtet. „Rodri“, wie er von allen genannt wird, machte nie einen Hehl daraus, dass er eine große Verbundenheit zu Schalke und seinen Fans spürt.

Im Sommer verließ er den Klub nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga aber wieder, wechselte zum portugiesischen Top-Klub SC Braga. Dort sammelte er seine ersten Einsatzminuten in der Champions League. In der Liga kämpft er mit Braga aktuell erneut um den Einzug in die Champions League. Zalazar kommt bislang schon auf 39 Einsätze (5 Tore, 9 Vorlagen). Sein Vertrag dort läuft bis 2028.