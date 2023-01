FC Schalke 04 – RB Leipzig: Hässliche Szenen im Gästeblock! Jetzt ermittelt die Polizei

Torfestival auf dem Feld, unschöne Szenen auf den Rängen! Beim Bundesliga-Duell FC Schalke 04 – RB Leipzig (1:6) gab es im Gästeblock Rangeleien zwischen den Anhängern der beiden Klubs.

Wie die Polizei Gelsenkirchen gegenüber DERWESTEN mitteilte, sorgte bei FC Schalke 04 – RB Leipzig ein S04-Fan für die Ausschreitungen, die in Gewalt ausarteten.

Schalke – Leipzig: Hässliche Szenen im Gästeblock

Das sind Szenen, die niemand im Fußball-Stadion sehen will! Am Dienstagabend (24. Januar) gastierte RB Leipzig beim FC Schalke 04. Dabei reisten auch einige Anhänger aus Sachsen nach Gelsenkirchen. Im Gästeblock kam es während der Halbzeitpause anschließend zu Ausschreitungen.

Grund dafür war ein Schalke-Fan, der ein Plakat mit der Aufschrift „Fuck RB“ im Gästeblock aufhängen wollte, schildert die Polizei Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN. Anschließend kam es zu Rangeleien.

Auf Aufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren und der Polizei nun auch vorliegen, ist zu sehen, wie ein RB-Anhänger mit einer Stange auf den Fan unter ihm einschlägt. Zudem soll der S04-Fan versucht haben, eine Fahne der Leipziger zu klauen. Anschließend schreiten Ordner und Polizeikräfte in den Block, um die Lage wieder zu beruhigen.

Polizei Gelsenkirchen ermittelt

Insgesamt habe die Polizei vier Straftaten zur Partie FC Schalke 04 – RB Leipzig aufgenommen. Eine Strafanzeige wurde gegen die Person gestellt, die mit der Stange auf dem anderen Fan eingeschlagen hatte.

„Der Beschuldigte wurde beim Verlassen des Blocks von Ordnungskräften den Polizeibeamten zugesprochen, so dass seine Personalien festgestellt werden konnten. Eine Strafanzeige wurde gefertigt“, erklärt ein Polizeisprecher.

Jede Ultra-Gruppierung hat eine eigene Fahne, die eine sehr hohe Symbolik hat. Dazu kommt auch ein sehr großes Ehrgefühl. Immer wieder versuchen verfeindete Gruppen, diese zu stehlen. Sollte das gelingen, ist dies ein enormer Prestigeverlust für die dementsprechende Gruppierung. Deshalb gilt es als ungeschriebenes Gesetz in der Szene, sich in so einem Fall aufzulösen. In diesem Fall ist es dem Schalke-Fan nicht gelungen, die Zaunfahne der Leipziger zu klauen.