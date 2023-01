FC Schalke 04 will Neffen von Fußball-Legende testen – plötzlich wird das Spiel abgebrochen

Während die Profis des FC Schalke 04 zum Pflichtspiel-Auftakt zur Frankfurter Eintracht reisen mussten und eine bittere 0:3-Pleite kassierten, war auch die U23 der Königsblauen im Einsatz.

Jedenfalls kurz. Die Testspiel-Begegnung der Zweitbesetzung des FC Schalke 04 gegen die SG Wattenscheid musste nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Dabei wollten die Königsblauen auch den Neffen einer absoluten Fußball-Legende testen. Der saß bei dem Kurz-Kick jedoch nur auf der Bank.

FC Schalke 04: Partie wird abgebrochen

Die Profis sind in die zweite Saisonhälfte gestartet, die U23 wollte die Vorbereitung mit einem 90-minütigen Testspiel beenden. Am Ende wurden es aber nur 22 Minuten. Die Begegnung gegen Ligakonkurrent SG Wattenscheid 09 wurde aufgrund des vereisten Kunstrasenplatzes abgebrochen.

„Es ist ärgerlich, ich hätte sehr gerne weitergespielt. Im Winter kann das mal passieren. Wenn das Spiel angepfiffen wird, möchte man es auch zu Ende spielen. Für die Gesundheit der Spieler haben Christian Britscho und ich den Abbruch gemeinsam mit dem Schiedsrichter entschieden“, sagte Chef-Trainer Jakob Fimpel nach den knapp 20 gespielten Minuten. Die Königsblauen führten seit der 4. Minute mit 1:0. Den Treffer erzielte Ibrahima Cissé.

Bei den Königsblauen saß ein Spieler auf der Bank, dessen Name für Aufregung sorgte. Quentin Seedorf, Neffe von Fußball-Legende Clarence Seedorf, der unter anderem bei Ajax Amsterdam, Inter und AC Mailand sowie Real Madrid unter Vertrag stand und zahlreiche Titel gewinnen konnte.

Der Linksverteidiger sollte gegen Wattenscheid zum Einsatz kommen und musste sich den frühen Abbruch von der Bank aus ansehen. Zuletzt stand der 22-Jährige beim polnischen Klub Zaglebie Sosnowiec unter Vertrag, ist aktuell vereinslos. Ob er am kommenden Samstag (28. Januar) im letzten Testspiel gegen die Kickers Offenbach noch eine Chance bekommen wird, wird sich zeigen.

Die U23 des FC Schalke 04 will nach einer starken Hinrunde in der Regionalliga West auch in der Rückrunde glänzen. Aktuell steht Königsblau mit 30 Punkten auf einem soliden 7. Tabellen-Platz.