S04 – Münster: Star-Schock! Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab

Königsblau ist zum Siegen verdammt! Die Mannschaft von Kees van Wonderen möchte und muss nach der 0:2-Pleite in Darmstadt im Spiel S04 – Münster ein anderes Gesicht und eine Reaktion zeigen. Doch die Vorzeichen könnten deutlich besser sein.

Denn die Liste an Ausfällen wird länger und länger. Erst am Donnerstag (27. Februar) wurde bekannt, dass Ron Schallenberg die Partie S04 – Münster verletzungsbedingt verpassen wird. Nun folgt am Spieltag der nächste Ausfall.

S04 – Münster: Auch Karaman wird Schalke fehlen

Das tut Schalke so richtig weh! Kapitän Kenan Karaman wird auch das so wichtige Heimspiel gegen Preußen Münster verpassen. Wie die „Bild“ berichtet, ist der Schalke-Star nicht rechtzeitig fit geworden. Schon in Darmstadt fehlte er aufgrund einer Grippe. Nun verpasst er auch das zweite Spiel in Folge.

Mit Karaman sind es nun acht Ausfälle, die Königsbau für das Westfalenduell zu beklagen hat. Neben dem Kapitän und Schallenberg (Wadenverletzung) fallen auch Tobias Mohr (krank), Max Grüger (Gelb-Rotsperre), Ilyes Hamache (Achillessehnenverletzung), Emil Höjlund (schwere Muskelverletzung) und Zaid Amoussou-Tchibara (Kreuzbandriss) aus.

Einmal mehr hat Königsblau mit einer langen Verletzenliste zu kämpfen. Bis zuletzt hatte man gehofft, dass Karaman noch fit wird und gegen die Adlerträger spielen kann. Doch auch diese Hoffnung ist nun verflogen – jetzt müssen es große Teile der Darmstadt-Elf richten!

Bulut wieder mit dabei

Eine gute Nachricht gibt es für S04 jedoch! Rechtsverteidiger Taylan Bulut wird im Spiel S04 – Münster wieder zur Verfügung stehen. Wie Karaman und Mohr fehlte auch er in Darmstadt aufgrund einer Krankheit. Nun ist der Shootingstar wieder fit und wird wieder in die Startelf rücken.

Trotz der ganzen Ausfälle darf es für die Mannschaft von van Wonderen keine Ausreden geben. Das Spiel gegen den Aufsteiger muss gewonnen werden – sonst wird es in den kommenden Tagen und Wochen so richtig ungemütlich am Berger Feld.