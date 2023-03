FC Schalke 04: Ex-S04-Star wird zum tragischen Helden – die Königsblauen profitieren davon

Abstieg mit dem VfB Stuttgart, Abstieg mit dem FC Schalke 04, Abstieg mit Norwich City und jetzt droht tatsächlich der vierte Abstieg in der Karriere von Ozan Kabak!

Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 könnte wohl einer der größten Pechvögel in der deutschen Bundesliga-Geschichte werden. Am vergangenen Wochenende kassierte Kabak mit der TSG Hoffenheim die nächste Niederlage und ist nun Tabellenschlusslicht.

FC Schalke 04: Ex-Star Kabak am Boden

13 Spiele in Folge ohne Sieg, sieben Pflichtspiele in Folge verloren und der letzte Tabellenplatz in der Bundesliga: So ergeht es nicht etwa dem FC Schalke 04, was viele Fans sicherlich für möglich gehalten haben, sondern der TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer taumeln immer mehr in Richtung Abstieg.

Am vergangenen Wochenende gab es beim SC Freiburg die siebte Niederlage hintereinander. Nach einem frühen Gegentreffer von Maximilian Eggestein konnte Angelo Stiller nach dem Seitenwechsel für Hoffenheim ausgleichen. In der Folge wurde die TSG stärker und hätte durchaus in Führung gehen können, doch es war ausgerechnet Ex-S04-Star Ozan Kabak, der für die nächste Niederlage sorgte.

Beim Stand von 1:1 flog der Innenverteidiger in der 84. Minute nach einer unnötigen Aktion vom Platz. Der türkische Nationalspieler hatte bereits die Gelbe Karte gesehen, nahm auch noch unnötigerweise den Ball mit und warf ihn vor den Augen des Schiedsrichters Harm Osmers ein paar Meter weiter weg. Der zückte sofort die Gelb-Rote Karte wegen Spielverzögerung.

Vierter Abstieg droht

Die TSG Hoffenheim war damit in den letzten Minuten ein Mann weniger und kassierte kurz vor dem Schluss durch Ritsu Doan den 1:2-Gegentreffer. Gut für den FC Schalke 04: damit ist der Kabak-Klub mit 19 Punkten aktuell Schlusslicht der Bundesliga.

Ex-S04-Star Ozan Kabak kämpft mit der TSG Hoffenheim gegen den Abstieg. Foto: IMAGO / Jan Huebner

S04 und der VfB Stuttgart haben 20 Punkte, Hertha BSC liegt mit 21 Zählern auf Platz 15 und der VfL Bochum ist mit 22 Punkten auf Rang 14. Im Abstiegskampf geht alles sehr eng zu und jeder Punkt ist jetzt extrem wichtig für die Klubs.

Besonders bitter für Ex-S04-Star Kabak: Er fehlt damit seiner Mannschaft kommende Woche im Abstiegsduell gegen Hertha BSC. Zum Duell mit den Königsblauen kommt es am 9. April. Kabak ist bereits mit dem VfB Stuttgart und S04 aus der Bundesliga abgestiegen. In England passierte das Gleiche mit Norwich City. Wiederholt sich jetzt alles auch mit der TSG?