FC Schalke 04 bestätigt Einigung mit Klub – Königsblau verkündet Hammer-Projekt

Wer wirklich gedacht hatte, beim FC Schalke 04 könnte es mal eine ruhige Saison geben, der sah sich spätestens nach dem Darmstadt-Spiel getäuscht. Trotz 3:0-Führung verloren die Knappen letztlich, Karel Geraerts bezahlte dafür mit seinem Job (hier mehr zum großen Knall lesen). Seitdem läuft die Suche nach einem neuen Übungsleiter.

+++ Jetzt kommt’s knüppeldick! S04-Star im Kreuzfeuer +++

Nicht die einzige Aufgabe, mit der Kaderplaner Ben Manga aktuell betraut ist. Weil neben Geraerts auch Sportdirektor Marc Wilmots gehen musste, hat Manga beim FC Schalke 04 mehr Macht als je zuvor. Mit dieser hat er jetzt auch die Suche nach einem weiteren Kooperationspartner vorantreiben.

FC Schalke 04 findet dritten Kooperationspartner

Die Kooperationen mit anderen Vereinen hatte S04 in diesem Jahr gestartet. Dafür zog man bereits den FC Aarau und VVV Venlo an Land. Ziel der Zusammenarbeit ist es, vielversprechenden Talenten aus der Knappenschmiede die Spielzeit zu ermöglichen, die sie für ihre Entwicklung brauchen, in Gelsenkirchen allerdings nicht zwingen bekommen.

„Die Kooperationen sind ein wichtiger Schritt im Bereich der Kaderwertentwicklung“, erklärte Vorstandsboss Matthias Tillmann beispielsweise, als der Deal mit Venlo verkündet wurde. Bei den beiden bestehenden Kooperationen wollte es der FC Schalke 04 aber nicht verlassen. Ein weiterer Verein war gesucht.

Partner in Österreich gefunden

Diesen hat man jetzt gefunden! Wie die Knappen am Mittwoch (2. Oktober) verkündeten, wird der SV Ried der dritte Kooperationspartner. „Der stetige Ausbau des Netzwerks ist von großer Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie, junge Spieler zu entwickeln und Schritt für Schritt in den Profi-Kader zu integrieren“, begründete Manga den dritten Deal dieser Art.

Spannende Nachrichten liest du hier:

Allerdings beschränkt sich die Zusammenarbeit nicht nur auf den Austausch von Talenten. Auch in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data wolle man sich eng miteinander austauschen.

FC Schalke 04 hat schon zwei Spieler verliehen

Zwei Akteure hat S04 im Zuge dieser Kooperationen bereits verliehen. Paul Pöpperl und Emmanuel Gyamfi kicken in dieser Saison für den VVV Venlo. Beide konnten bereits einige Spiele absolvieren.