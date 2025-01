FC Schalke 04: Kurz vor Nürnberg-Duell – Hammer-Transfer steht bevor

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Eintracht Braunschweig will der FC Schalke 04 unbedingt den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr. Dabei kommt es am kommenden Spieltag zum Freundschaftsduell gegen den 1. FC Nürnberg (25. Januar, 13 Uhr).

Da das Transferfenster noch einige Tage geöffnet hat, könnte es vor der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Nürnberg zu einem echten Hammer-Transfer kommen. Allerdings handelt es sich nicht um einen S04-Profi, sondern um einen künftigen Star der Nürnberger. Die Königsblauen schauen bei diesem Poker genau hin.

FC Schalke 04: Verliert Nürnberg seinen Stürmer vor dem Duell?

Es ist schon etwas länger her, seitdem der FC Schalke 04 einen Spieler für eine monströse Summe verkauft hat. Der letzte Profi, der für eine hohe Ablösesumme gewechselt war, ist Thilo Kehrer. 37 Millionen Euro zahlte PSG 2018 für den Youngster. Seitdem gab es zwar einige weitere Spieler, wie Assan Ouedraogo (zehn Millionen zu Leipzig), aber die wirklichen Hammer-Abgänge fehlen. Doch mit den Verlängerungen der vielen Talente könnte es irgendwann wieder so weit sein.

Deshalb schaut man etwas neidisch nach Nürnberg, der auch der kommende Gegner der Königsblauen ist. Dort ist nämlich Stefanos Tzimas heiß begehrt – obwohl er aktuell nur ausgeliehen ist. Der FCN verfügt nämlich über eine üppige Kaufoption, die auch gezogen werden soll. 18 Millionen Euro müssen die Franken für den Griechen auf den Tisch legen, um den 19-Jährigen zu verpflichten.

Doch das würde sich lohnen, denn im Anschluss soll Tzimas für 25 Millionen Euro und einigen weiteren Boni-Auszahlungen weiterverkauft werden. Eigentlich war dies für den Sommer geplant, nun könnte es schon in diesem Winter passieren. Geht sogar alles schnell, könnte er vor dem Schalke-Duell verkauft werden.

Hammer-Transfer steht bevor

Wie „Sky“ nämlich berichtet, soll Eintracht Frankfurt Interesse an Tzimas haben. Genug Geld sollte die SGE durch den bevorstehenden Transfer von Omar Marmoush zu Manchester City haben, der für stolze 75 Millionen Euro wechseln wird. Warum der FC Schalke 04 genau hinschaut? Er könnte dann für das Zweitliga-Spiel fehlen.

Damit würden die Nürnberger dann ohne den Top-Torjäger auflaufen, der schon neun Tore erzielen konnte. Ob es dann tatsächlich auch zum Mega-Transfer kommen wird, zeigt sich in den kommenden Tagen. Bis zum 3. Februar ist das Transferfenster in Deutschland noch geöffnet.