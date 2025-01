Ex-Schalke-Star wollte nach S04-Abgang Großes erreichen – jetzt droht ihm der nächste Horror

Als der FC Schalke 04 nach einer katastrophalen Bundesliga-Saison 2021 den Gang in die 2. Liga antreten musste, verabschiedeten sich viele Spieler vom Verein. Schließlich waren die meisten einfach zu gut, um in der unterklassigen Liga in Deutschland zu spielen.

Zu den zahlreichen Abgängen zählte auch Suat Serdar. Er erklärte damals, er wolle unbedingt in der Champions League spielen. Doch nach seinem Abgang vom FC Schalke ging es für den Mittelfeldspieler immer weiter bergab. Jetzt droht ihm das nächste Horror-Szenario.

Nach Schalke-Abschied: Serdar droht der nächste Abstieg

Drei Jahre war Suat Serdar beim FC Schalke 04. Den Erwartungen konnte der Mittelfeldspieler nicht immer gerecht werden. Elf Millionen Euro hatten die Knappen 2018 für ihn an Mainz 05 gezahlt. Am Ende wurde Serdar zu einer großen Enttäuschung, verließ in der Saison 2020/21 den Klub, als der Abstieg in die 2. Liga erfolgte.

Wenige Wochen nach dem Abstieg erklärte Serdar sogar noch, dass er von der Champions League und von Titeln träume. Die Aussagen sorgten für ganz schön viel Aufregung bei den Knappen. Umso bitterer lief es danach für Serdar. 2021 ging es für acht Millionen Euro zu Hertha BSC.

Auch hier lief es überhaupt nicht. 2022 schaffte er mit dem Hauptstadt-Klub gerade so den Klassenerhalt, 2023 war der Gang in die 2. Bundesliga nicht mehr zu verhindern. Für Serdar war es der zweite Abstieg innerhalb kürzester Zeit. Doch jetzt könnte es richtig bitter werden.

Mit Verona im Abstiegskampf

Nach Schalke und Hertha droht Serdar nun bei seinem neuen Klub Hellas Verona der dritte Abstieg innerhalb von fünf Jahren! In der Serie A steht der Ex-S04-Profi mit dem italienischen Verein auf Platz 18, der den Abstieg bedeuten würde. In Verona erlebt Serdar eine furiose Saison.

Anfangs verpasste er viele Spieler aufgrund einer Verletzung, kehrte dann zurück und gehörte direkt zur Stammkraft. Zuletzt fehlte er mit einer Gelb-Rot-Sperre. In 12 Pflichtspielen traf er ein einziges Mal und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Statt Champions League könnte Serdar mit dem dritten Team absteigen. Ein Horror-Szenario für jeden Fußballer. Ob er auch danach den Verein verlassen wird?