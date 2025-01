FC Schalke 04 lässt Fans jubeln: Mega-Neuerung kurz vor Rückrunden-Auftakt

Die kurze Vorbereitung ist beendet und beim FC Schalke 04 richtet sich der Fokus schon auf die bald anstehende Rückrunde. Die soll deutlich erfolgreicher werden als die enttäuschende Hinrunde, die immerhin zum Ende positiver gestaltet wurde.

Zum Auftakt geht es für den FC Schalke 04 zu Eintracht Braunschweig. Danach steht ein ganz besonderes Heimspiel an: Der 1. FC Nürnberg ist nämlich zu Gast in der Veltins-Arena. Das Freundschaftsduell der beiden Traditionsvereine ist für die Fans stets ein Fest. Deshalb hat sich der S04 für die Partie eine ganz besondere Aktion ausgedacht, die von den Anhängern gefeiert wird.

FC Schalke 04: Mega-Aktion zum Heimspiel

Worum geht es genau? Beim Heimspiel gegen Nürnberg haben die Fans die Möglichkeit auf das neue Angebot der Schoßkarte. Die gilt für alle Kinder bis einschließlich vier Jahre. Für vier Euro können die Anhänger ihren Nachwuchs mit in die Veltins-Arena nehmen, um gemeinsam die Begegnung der beiden Traditionsmannschaften zu verfolgen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Jetzt steht es endgültig fest! Van Wonderen trifft wichtige Entscheidung

„Beantragt werden können die Schoßkarten ab montags um 10 Uhr vor der jeweiligen Partie. Für das Duell mit den Freunden aus Nürnberg ist die Anfrage beispielsweise ab Montag (20. Januar.) geöffnet. Die Ticketvergabe erfolgt dann je nach Verfügbarkeit“, heißt es in der Mitteilung der Königsblauen.

Eine Bestellung ist am Schalter im Service Center, telefonisch oder online auf der Homepage der Gelsenkirchener möglich. Die Tickets können am Spieltag an Kasse West an der Veltins-Arena abgeholt werden, die Bezahlung erfolgt direkt vor Ort. Der Zugang zum Stadion erfolgt nach dem erforderlichen Altersnachweis über die Charly-Neumann-Brücke.

Fans feiern die Aktion

Wer eine Schoßkarte haben möchte, muss schnell sein. Die sind nämlich je nach Kapazität und ausschließlich in Verbindung mit einer bereits erworbenen Sitzplatzkarte erhältlich. Die Stehblöcke und die VIP-Bereiche sind vom Angebot jedoch ausgenommen. Für die restlichen Heimspiele in der Rückrunde wird der FC Schalke 04 die Schoßkarten testweise anbieten. Das wird von der Resonanz und den Erfahrungswerten aus dieser Erprobungsphase abhängig sein, so der Klub.

Mehr Nachrichten für dich:

In den sozialen Netzwerken kommt die Aktion bei den Fans jedenfalls sehr positiv an. „Unglaublich wichtig sowas. Sollte Gang und Gäbe sein“, „starke Aktion“ und „Wie geil. Das sollte es in allen Stadien geben“, heißt es in den Kommentaren.