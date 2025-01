FC Schalke 04: Jetzt steht es endgültig fest! Van Wonderen trifft wichtige Entscheidung

Der Rückrunden-Auftakt rückt immer näher und die Fans des FC Schalke 04 können es kaum abwarten, bis ihre Mannschaft endlich wieder im Einsatz ist. Schließlich liefen die letzten Partien des vergangenen Jahres so erfreulich, wie es bei den Königsblauen schon lange nicht mehr der Fall war.

Die erste Begegnung des FC Schalke 04 ist das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Cheftrainer Kees van Wonderen hat dabei eine Entscheidung getroffen, die eigentlich schon als selbstverständlich galt. Dennoch steht sie jetzt endgültig fest. Es bedeutet gleichzeitig auch das Aus für einen Ersatzspieler.

FC Schalke 04: Van Wonderen verkündet Entscheidung

Dieses Thema hat den FC Schalke 04 in der Hinrunde beschäftigt und wird es in der Rückrunde mit großer Sicherheit auch tun: Justin Heekeren bleibt weiterhin Stammkeeper der Königsblauen. Kees van Wonderen hat ihm nämlich sein Vertrauen ausgesprochen.

Auch interessant: FC Schalke 04 horcht auf! Ablöseforderung für S04-Flirt sickert durch

„Wir gehen mit Justin als Nummer 1 in die Rückrunde. Er hat sich das Vertrauen verdient, weil er in den Spielen vor der Winterpause gute Leistungen gezeigt hat. Auch unglückliche Situationen, wie in den Spielen beim HSV oder in Elversberg, hat er gut weggesteckt, und er hat in beiden Spielen mit herausragenden Paraden weitere Gegentore verhindert“, lobt der Niederländer seinen Schützling.

Damit hat Heekeren bereits zum dritten Mal den Kampf gegen Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann gewonnen. Die Entscheidung bedeutet aber wohl auch das endgültige Aus des Ersatzkeepers. Hoffmann wird nämlich mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Team Eintracht Braunschweig in Verbindung gebracht. Der Deal soll erst nach dem ersten Spieltag verkündet werden, wenn beide Mannschaften gegeneinander gespielt haben.

Karius im Anflug

Sollte Hoffmann dann den FC Schalke 04 verlassen haben, stünde auch schon der Nachfolger fest: Loris Karius. Der ehemalige Star-Torhüter des FC Liverpool ist seit dem Sommer vereinslos, war zuletzt bei Newcastle United unter Vertrag. Karius absolvierte bereits den Medizincheck. Die offizielle Verkündung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Mehr Nachrichten für dich:

Zum einen würde der S04 einen starken Keeper wie Hoffmann verlieren, dafür aber einen mehr als nur erfahrenen Ersatzmann mit Karius, der sich jedoch bestimmt nicht mit der Bank zufrieden geben wird. Heekeren wird also auch hier gewarnt sein. Bei Patzern und Fehlern wird es nicht lange dauern, bis die Torwart-Diskussion einmal mehr losgehen wird.