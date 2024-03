FC Schalke 04: Schock nach Hertha-Debakel! Bei diesem Anblick wird den S04-Fans angst und bange

Nächstes Auswärtsspiel, nächste herbe Klatsche. Der FC Schalke 04 kommt bei Hertha BSC Berlin einmal mehr unter die Räder (2:5) und reitet sich somit wieder ganz tief in den Abstiegskampf. Nachdem die Konkurrenz allesamt punkten konnte, hat Königsblau nun nur noch drei Punkte Abstand auf Platz 17.

Und in den kommenden Wochen könnte es für den FC Schalke 04 noch dicker kommen. Denn der anstehende Gegner strotzt vor Selbstbewusstsein und feierte am Sonntag (17. März) einen historischen Sieg.

FC Schalke 04: Kommender Gegner feiert spektakulären Kantersieg

Die Fans im Karlsruher BBB-Bank Stadion konnten ihren Augen wohl kaum trauen, als sie nach Spielende auf die Anzeigetafel geschaut haben – 7:0! Ganze sieben Tore erzielte der KSC gegen den 1. FC Magdeburg und feierte zum zweiten Mal in seiner Zweitliga-Geschichte einen derart hohen Erfolg. 2006 gewann der KSC auch mit 7:0 gegen Eintracht Braunschweig.

Schalke kommt mit einer 2:5-Pleite aus der Länderspielpause, Karlsruhe mit einem 7:0-Erfolg. Unterschiedlicher könnten die Gefühlsarten derzeit wohl kaum sein. Dazu macht auch das Hinspiel wenig Hoffnung. Im ersten Spiel unter S04-Coach Karel Geraerts wurde Königsblau ebenfalls vom KSC vorgeführt. Mit einem 0:3 war man letztlich noch gut bedient.

++ FC Schalke 04: Horror-Szenario für Ex-Flop! Droht nun das ganz große Fiasko? ++

Der KSC ist derzeit in einer starken Form. Drei der vergangenen vier Spiele konnten die Badener gewinnen. Die Tordifferenz in diesem Spielen: 15:1. 4:0 in Kaiserslautern, 4:0 gegen Fürth und 7:0 gegen Magdeburg. Nur in Kiel musste sich das Team von Trainer Christian Eichner mit 0:1 geschlagen geben.

Heimvorteil als einziger Hoffnungsschimmer?

Mit Königsblau wartet nach dem spielfreien Wochenende also die schlechteste Abwehr auf die torhungrigen Karlsruher – das könnte ein ganz bitterer Nachmittag für den S04 werden. Ganze 54 Gegentore kassierte Schalke in dieser Saison schon und nach der Länderspielpause empfängt Blau-Weiß die zweitbeste Offensive der Liga. Dazu darf der KSC mit nur sechs Punkten Rückstand auf Platz drei noch etwas Aufstiegsluft schnuppern. Was kann da noch Hoffnung für S04 machen?

Weitere News:

Die Heimstärke von Königsblau. Denn so desolat sich das Geraerts-Team auswärts zeigt, so stabil sind die Heimspiele. Schalke verlor nur eines der letzten sieben Spiele in der Veltins Arena. Seit der 0:2-Pleite zum Rückrundenauftakt gegen den HSV ist Schalke auf heimischem Geläuf unbesiegt. An diesem Fakt dürften sich wohl viele Schalker in den kommenden zwei Wochen hochziehen. Denn alles andere spricht gegen Königsblau und für eine weitere Pleite.