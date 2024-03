FC Schalke 04: Horror-Szenario für Ex-Flop! Droht nun das ganz große Fiasko?

Magere 20 Minuten stand Timothee Kolodziejczak für den FC Schalke 04 auf dem Platz. Die Knappen verpflichteten den Franzosen im Oktober 2022, nachdem er knapp drei Monate vereinslos war, aufgrund großer Personalnot in der Defensive.

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr trennten sich der FC Schalke 04 und Kolodziejczak schon wieder. Knapp zwei Monate später fand er erst einen neuen Verein – es zog ihn zurück in die Heimat zum FC Paris. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kämpfte er sich in die Startelf, ehe der nächste dicke Dämpfer folgte.

FC Schalke 04: Verletzung bremst Kolodziejczak erneut aus

Viermal im Kader, nur ein Einsatz über 20 Minuten – das ist die bittere Bilanz von Kolodziejczak auf Schalke. Der Franzose hatte zu Beginn mit Muskelverletzungen zu kämpfen, kam dann gegen den FC Bayern (0:2) zum Einsatz und wurde anschließend aufgrund von fehlender Fitness von Ex-Coach Thomas Reis aussortiert.

„Er konnte verletzungs- und leistungstechnisch nicht das zeigen, was wir uns vorgestellt haben“, so Reis damals. Im Anschluss an den S04-Abgang fand er zunächst keinen neuen Verein, ehe der französische Zweitligist FC Paris anklopfte und den Routinier unter Vertrag nahm.

Auch in der französischen Hauptstadt musste er aufgrund einer Muskelverletzung zunächst Kürzer treten. Zu Beginn des Jahres konnte er sich jedoch in den Vordergrund spielen. Paris-Trainer Stéphane Gilli setzte auf ihn und machte Kolodziejczak zur Stammkraft. Vier von fünf Spiele absolvierte er über die volle Distanz. In dieser Zeit verlor sein Team kein einziges Spiel. Doch dann der große Schock: der 32-Jährige verletzte sich erneut.

Kommt Kolodziejczak erneut zurück?

Sowohl für Paris als auch für den Ex-S04-Star selbst dürfte das ein dicker Schock gewesen sein. In der Folge fehlt der Defensiv-Akteur schon seit knapp vier Wochen. Seine Rückkehr soll laut mehreren Berichten noch nicht in Sicht sein.

Seine Mannschaft lieferte in seiner Abwesenheit weiter ab. In den drei Spielen, die Kolodziejczak fehlte, kassierte der FC Paris kein einziges Gegentor. So hat sein Trainer auch bei möglicher Rückkehr keinen großen Handlungsbedarf, etwas in der Defensive zu ändern. War es das also für diese Saison schon wieder?

Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2025. Ein weiterer kurzfristiger Vereinswechsel für Kolodziejczak ist also nicht von Nöten. Dennoch dürfte seine sportliche Zukunft auf der Kippe stehen. Mit 32 Jahren kommt der Franzose langsam in ein fortgeschrittenes Fußballeralter, dazu zeigen die vergangenen Saisons, dass er schlicht weg nicht mehr konstant auf dem Niveau mithalten kann.