1. FC Köln lässt die Katze aus dem Sack! Trainer-Hammer offiziell

Lange hatte es sich angebahnt, jetzt ist es offiziell: Lukas Kwasniok, einer der begehrtesten deutschen Trainer des Sommers, hat einen neuen Verein gefunden! Er wird neuer Trainer des 1. FC Köln und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Der 43-Jährige kommt vom SC Paderborn, wo er sich durch seine Erfolge in der 2. Bundesliga einen Namen gemacht hat. Das gab Köln am Freitag (6. Juni) bekannt.

Kwasniok begeistert vom 1. FC Köln

Kwasniok dachte zunächst an eine Pause, entschied sich jedoch schnell für Köln. „Als sich Thomas Kessler bei mir gemeldet hat, war mir sofort klar: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen. Es ist ein Wahnsinns-Club und eine riesige Chance“, erklärte er.

Weil sein Vertrag in Paderborn noch bis 2026 lief, zahlte der 1. FC Köln eine Ablöse. Nach Medienberichten einigte man sich schließlich auf rund eine Million Euro – zunächst war von 1,5 Millionen Euro die Rede.

Abschied von Funkel, Neustart für den 1. FC Köln

In Köln tritt Kwasniok die Nachfolge des 71-jährigen Friedhelm Funkel an. Funkel hatte den 1. FC Köln in zwei Spielen interimsmäßig betreut und mit zwei Siegen den Bundesliga-Aufstieg gesichert. Trotz seiner Erfolge zog sich der erfahrene Trainer zurück, weil Teile der Clubführung Zweifel an seiner Eignung für ein langfristiges Engagement äußerten.

Zuvor hatte der Club den Österreicher Gerhard Struber entlassen, weil die sportlichen Leistungen nicht überzeugten. Mit Kwasniok holt sich der 1. FC Köln nun einen ehrgeizigen Trainer, der auch von anderen Vereinen wie dem FC Schalke 04 umworben wurde. Kwasniok, der schon länger auf einen Bundesliga-Posten spekulierte, sieht in Köln die Chance, Mannschaft und junge Talente weiterzuentwickeln. Mit diesem Wechsel startet der 1. FC Köln in eine neue Ära und hofft, mit Kwasniok langfristigen Erfolg zu erreichen.

