Schalke 04: Er holte ihn schon nach Bremen! Lotst Baumann einen Ex-Schützling auch zu S04?

Mit Moussa Sylla, Pape Meissa Ba, Emil Höjlund und Peter Remmert hat Schalke 04 derzeit vier mögliche Stürmer im Profikader. Allerdings wird Sylla den Verein wohl verlassen, Remmert dürfte zunächst weiterhin bei der U23 eingeplant sein und Höjlund hatte in der abgelaufenen Saison große Probleme, fit zu bleiben.

So dürfte im Sommer auch im Sturm einiges passieren. Spätestens, wenn Sylla gewechselt ist, könnte ein neuer Top-Angreifer kommen. Dabei könnte Frank Baumann seine Verbindungen zu Werder Bremen zum Vorteil nutzen. Ein Bremen-Akteur könnte für Schalke 04 sehr interessant sein.

Schalke 04: Kommt der Sylla-Ersatz aus Bremen?

Dass er in der zweiten Liga zu einem Unterschiedsspieler werden kann, hat er bislang hinlänglich bewiesen: In der Saison 2022/23 sammelte er starke 23 Torbeteiligungen, in der abgelaufenen Saison waren es 18 Scorer. Diese beiden Saisons war Dawid Kownacki für Fortuna Düsseldorf ein ganz wichtiger Spieler.

2023 holte ihn Baumann dann nach Bremen, in der ersten Liga konnte er jedoch keinen Fuß fassen. In 22 Spielen sammelte er kein Tor und keinen Assist. Im vergangenen Sommer ging es dann zurück zu Fortuna – per Leihe mit Kaufoption. Doch diese werden die Rheinländer (wohl) nicht ziehen können. Daher kehrt er vorerst nach Bremen zurück.

Doch ob er dort auch über den Sommer hinaus bleibt? Unter Neu-Coach Horst Steffen wird er sich in der Vorbereitung zunächst zeigen und beweisen wollen. Doch ein Sommerwechsel scheint alles andere als unrealistisch.

Baumann-Verbindung als Vorteil?

Mit Blick auf diese Personalie könnte Baumann natürlich zum entscheidenden Faktor werden. Denn er hat nicht nur noch immer eine ganz enge Verbindung zu dem Nordklub, sondern kennt auch alle Verträge und Spielerdetails. Schließlich hat er selbst den Vertrag des polnischen Stürmers verhandelt. Ob Baumann jedoch Interesse hat, seinen Ex-Schützling auch zum FC Schalke 04 zu lotsen, ist nicht bekannt.

Fraglich ist auch, inwieweit Kownacki in das neue System von Miron Muslic passen könnte – der 28-Jährige ist ein klassischer Strafraumstürmer. Ein weiteres Leihgeschäft wäre allerdings möglich, Kownackis Vertrag in Bremen läuft noch bis 2027.