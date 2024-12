FC Schalke 04: Transfer-Wende um Youngster – kommt jetzt alles anders?

Mit Blick auf das Januartransferfenster möchten Ben Manga und Youri Mulder den Kader des FC Schalke 04 anpassen und aufbessern. Dazu gehört nicht nur, Zugänge an Land zu ziehen, sondern auch einige Abgänge verzeichnen zu können. Gleich mehrere Spieler sollen den Klub im Winter verlassen.

Lange Zeit galt auch Defensiv-Akteur Martin Wasinski als ein möglicher Abgangskandidat bei Königsblau. Der junge Belgier konnte sich nach seinem Wechsel im Sommer beim FC Schalke 04 noch nicht durchsetzen und sollte deshalb verliehen werden. Doch dieser Plan scheint sich geändert zu haben.

FC Schalke 04: Wasinski soll nun doch bleiben

Wasinski kam vor der Saison ablösefrei von Royal Charleroi und konnte sogar bereits einige Erstliga-Einsätze verzeichnen. Doch bei Schalke hat er noch nicht Fuß fassen können. Das dürfte auch an der schwierigen Situation bei den Knappen liegen. Sowohl Karel Geraerts als auch Kees van Wonderen haben (noch) nicht voll auf Wasinski gesetzt.

Daher wollte So4 den Belgier ausleihen, damit der 20-Jährige Spielpraxis sammelt und im Sommer stärker zurückkommt. Doch aufgrund der Verletzungen von Amin Younes und Jannik Bachmann scheint Wasinski doch zu bleiben.

Die beiden S04-Akteure haben sich kurz vor der Winterpause verletzt und mussten beide am Knie operiert werden. Auch wenn beide Eingriffe eher kleiner waren, fürchten die Klubbosse eine längere Ausfallzeit der beiden Mittelfeldspieler.

Durchbruch auf neuer Position?

Das könnte die große Chance für Wasinski sein, sich endlich zu behaupten. Denn der Belgier kann neben der Position des Innenverteidigers auch im zentral-defensiven Mittelfeld spielen. Das macht ihn für die aktuelle Situation besonders interessant. Mit Ron Schallenberg, Paul Seguin und Max Grüger hat S04 derzeit nur drei Spieler für diese Position. Dabei wird Schallenberg eine Reihe weiter hinten gebraucht und Seguin ist enorm verletzungsanfällig. Bleibt also nur Grüger, der sich in seiner ersten Profisaison befindet.

Wasinski könnte also als Back-up fungieren und S04 dort weiterhelfen, sofern Seguin oder Grüger mal nicht spielen können. Schon in einigen Testspielen agierte Wasinski als „Sechser“ und machte seine Sache sehr ordentlich. Gut möglich also, dass van Wonderen ihm auf dieser Position mehr vertraut als in der Innenverteidigung.