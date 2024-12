FC Schalke 04 will IHN loswerden – doch es gibt ein großes Problem

Beim FC Schalke 04 soll sich der Kader in diesem Winter weiter verändern. Einige Spieler stehen bei Königsblau auf der Abschussliste. Unter anderem soll Bryan Lasme den Verein in der Transferperiode verlassen.

Allerdings gibt es bei Bryan Lasme ein Problem. Der FC Schalke 04 könnte Schwierigkeiten haben, den Angreifer in diesem Winter von der Gehaltsliste zu streichen.

FC Schalke 04: Lasme soll gehen

2023 kam Lasme ablösefrei von Arminia Bielefeld zum FC Schalke 04. Mit seiner Dynamik sollte er im Schalker Angriff für Torgefahr sorgen. Die Erwartungen konnte der Franzose in den vergangenen anderthalb Jahren aber überhaupt nicht erfüllen.

Der 26-Jährige kommt auf 35 Einsätze, vier Tore und zwei Vorlagen. Meist kam er über die Rolle des Einwechselspielers nicht hinaus. Hinzu kommt, dass er dieser Saison gleich mehrfach für mehrere Wochen mit Verletzungen aussetzen musste.

Keine Angebote für Lasme

In den Planungen des FC Schalke 04 spielt Lasme aber eigentlich schon seit diesem Sommer keine große Rolle mehr. Das Problem: Es hat sich kein Abnehmer für den Franzosen gefunden – und genau dieses Problem dürfte sich im Winter wiederholen.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung gibt es bislang keinerlei Anfragen für den 26-Jährigen und aktuell sieht es auch nicht danach aus, als würde sich das in den kommenden Wochen ändern. Lasmes Vertrag läuft noch bis 2027. So einfach wird Schalke ihn also nicht los.

Für S04 ist das eine bittere Nachricht, denn Lasme streicht ein ordentliches Gehalt ein. Er blockiert damit Budget für Neuzugänge und schränkt die Handlungsfähigkeit der Schalker Bosse auf dem Transfermarkt ein.