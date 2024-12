FC Schalke 04: Bericht sorgt für Wirbel! Entscheidung um S04-Duo bereits gefallen?

Der FC Schalke 04 hat in den Wochen vor Weihnachten mächtig an Schwung aufgenommen. Mit sieben Punkte aus den letzten drei Punkten konnte man eine gewisse Euphorie für das kommende Jahr entfachen. Für einige Knappen-Stars geht es in der Rückrunde jedoch auch um einen neuen Vertrag.

Denn gleich mehrere Arbeitspapiere von Spielern des FC Schalke 04 laufen am Ende der Saison aus. Die Akteure müssen sich bei Kees van Wonderen und den Klubbossen für eine Verlängerung empfehlen. Bei zwei Spielern scheint jedoch schon vor der Rückrunde alles klar zu sein.

FC Schalke 04: Keine Verlängerung für Aydin und Kaminski?

Kaum S04-Akteure haben so sehr von den jüngsten Umstellungen und den damit einhergehenden Resultaten so profitiert wie Mehmet Can Aydin und Marcin Kaminski. Die beiden Knappen-Stars waren zu Beginn der Saison völlig außer Form, waren unter Ex-Coach Karel Geraerts hinten dran und bekamen für ihre Leistungen eine Menge Kritik ab.

Doch unter van Wonderen sieht das ganz anders aus. Sowohl Aydin als auch Kaminski standen in den letzten drei Spielen in der Startelf und lieferten ab. Kaminski hatte einen großen Anteil am starken Spielaufbau der Schalker, Aydin hingegen sorgt für eine Menge Dynamik in der Knappen-Offensive.

Und doch scheinen Aydin und Kaminski auf Schalke keine Zukunft zu haben. Laut „Ruhr24“ werden die beiden am Ende der Saison auslaufenden Verträge nicht verlängert. Trotz der Startelf-Rolle beider Stars sind die Bosse wohl nicht daran interessiert, auch über den Sommer hinaus mit den beiden Spielern zu arbeiten.

Auch Mohr vor endgültigem So4-Aus?

Neben diesen beiden Spielern dürften die S04-Fans in den kommenden Wochen auch auf Tobias Mohr achten. Der Offensiv-Akteur hat ebenfalls nur noch einen Vertrag bis Sommer. Schon im vergangenen Sommer sollte er Schalke verlassen, zu einem Wechsel kam es jedoch nicht. Dann wurde er absoluter Stammspieler und Leistungsträger, eher sich verletzte und bis Jahresende ausfiel.

Weitere News:

Der S04 wird abwarten, ob und wie Mohr in der Rückrunde abliefern wird. Doch aus Sicht des Spielers hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr einiges geändert: Durch seine starken Leistungen wird er einen Markt haben und das Interesse einiger Klubs auf sich gezogen haben. Eine Entscheidung bei ihm wird wohl erst im Laufe des Frühlings fallen.