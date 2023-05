FC Schalke 04: Leihstar mit Abschiedsbotschaft? DIESE Worte lassen die Fans aufmerksam werden

Der Abstieg ist erst einige Tage her, da werden beim FC Schalke 04 bereits die ersten Personalentscheidungen getroffen. Neben den Vertragsverlängerungen von Henning Matriciani und Marcin Kaminski gibt es derzeit auch erste Anzeichen auf Abgänge einiger S04-Stars.

So richtete sich Alex Kral beispielweise an die Fans des FC Schalke 04 und verkündete seinen Abgang quasi selbst. Ähnlich macht es nun Sepp van den Berg. Der Niederländer sendete eine Botschaft an die Fans und bedankte sich für seine Zeit in Blau-Weiß. Nach seinen Worten stehen alle Zeichen auf Abschied.

FC Schalke 04: Van den Berg keine Zukunft bei Königsblau?

So langsam zeichnen sich die ersten Abgänge beim FC Schalke 04 ab. In den letzten Tagen sickerte bereits durch, dass die meisten Leihspieler keine Zukunft mehr bei Blau-Weiß haben. So kann man Alex Kral oder Tom Krauß nicht halten, während Spieler wie Michael Frey, Jere Uronen und Co. sportlich sowie finanziell nicht mehr gebraucht. Ein Leihstar, bei dem sich der S04 noch kleine Hoffnung auf eine Verlängerung der Leihe gemacht hat, ist Sepp van den Berg.

Doch diese Hoffnung scheinen sich nun in Luft aufzulösen. Denn der Innenverteidiger meldete sich per Instagram zu Wort und bedankte sich bei dem Verein und den Fans. „Ich wollte mich nur bei allen Fans bedanken, die uns bei jedem Spiel unterstützt haben. Ihr habt uns die Kraft gegeben, immer weiter zu machen. Ihr standet immer hinter uns, egal was passiert ist“, schrieb er per Instagram. „Auch die Unterstützung, die ich während meiner Verletzung und nach meinem Comeback gespürt habe, wird mir immer in Erinnerung bleiben“, fügte er hinzu.

++ FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – geht S04 wirklich diesen Schritt? ++

Des Weiteren verabschiedete er sich schon mehr oder weniger vom S04. „Es war mir eine Ehre, in Blau und Weiß zu spielen, und ich werde meine Zeit hier nie vergessen. Dieser Verein spielt auf höchstem Niveau und wird sehr bald zurück sein“, schrieb er. Worte, die einen Abgang vermuten lassen. Für alle S04-Fans lesen sich diese Worte nicht besonders schön. In den vergangenen Tagen machte man sich doch noch Hoffnung, dass man Van den Berg noch ein weiteres Jahr ausleihen könnte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verletzung bremste van den Berg aus

Der Niederländer hat eine Saison voller Höhen und Tiefen hinter sich. Van den Berg kam im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom FC Liverpool. Nach ersten vielversprechenden Auftritten verletzt sich der Innenverteidiger in seinem vierten Spiel für Königsblau schwer. Wegen eines Bänderrisses im Knöchel fiel der 21-Jährige knapp ein halbes Jahr aus. Insgesamt kommt er nur auf neun Pflichtspieleinsätze für den S04. Bei seinem Comeback gelang ihm jedoch direkt ein Treffer. Gegen Werder Bremen erzielte er nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung das wichtige Ausgleichstor.

Mehr News:

In den letzten Wochen entwickelte er sich zu einem Leistungsträger und überzeugte mit starken Auftritten. Vor allem in Mainz zeigte er eine enorm gute Leistung. Doch allem Anschein nach war das 2:4 in Leipzig sein letztes Spiel für Königsblau. Seine Worte deuten stark auf einen Abgang hin.