Der Wechsel von Marvin Pieringer zum 1. FC Heidenheim hatte sich bereits am Wochenende angekündigt. Am Montagnachmittag (3. Juli) wurde der Transfer dann offiziell verkündet. Für den 23-Jährigen hat der FC Schalke 04 knapp zwei Millionen Euro bekommen. Das Geld kann der Pottklub gut gebrauchen.

Denn die Verantwortlichen des FC Schalke 04 haben in diesem Sommer noch große Pläne bezüglich möglicher Neuzugänge. Ein gehandelter Wunschspieler des S04 soll Michal Karbownik sein. Für den Polen müsste Königsblau tief in die Tasche greifen – da kommen die Pieringer-Millionen gerade recht.

FC Schalke 04: Karbwonik die defensive Wunschlösung

Die Knappen konnten bisher vier Neuzugänge verkünden. Neben einem Torhüter und zwei Mittelfeldstrategen war auch ein Offensiv-Akteur dabei. Nur Spieler für die defensive Viererkette gab es bisher noch nicht. Das soll sich in den kommenden Tagen ändern. Bestenfalls sollen Neuverstärkungen für die Abwehr noch vor Beginn des Trainingslagers (Samstag, 8. Juli) kommen.

Einer der möglichen Neuzugänge ist Linksverteidiger Karbwonik. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich Sportdirektor Andre Hechelmann und Co. seit mehreren Wochen intensiv um den Defensiv-Mann bemühen. Der Pole steht derzeit bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und überzeugte dort mit starken Leistungen.

++ FC Schalke 04: Abgang offiziell! Angreifer verlässt S04 Richtung erste Liga ++

Ein Hauptproblem für S04 ist die aufzubringende Ablösesumme. Karbownik hat einen Marktwert von drei Millionen Euro. Auch wenn sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, werden knapp zweieinhalb bis drei Millionen fällig sein. Eine ganze Stange Geld für den finanziell arg gebeutelten Pottklub.

Könnte demnächst in Blau-Weiß auflaufen: Ex-Düsseldorf-Leihgabe Michal Karbownik. Foto: IMAGO/pepphoto

Transfer dank Pieringer-Millionen?

Da kommen die Einnahmen aus dem Pieringer-Deal gerade recht. Die Sockelablöse soll knapp 1,8 Millionen Euro betragen. Mit möglichen Bonizahlungen könnte die Summe noch auf bis zu zwei Millionen Euro ansteigen. Dieses Geld kann der S04 in neue Spieler reinvestieren – genauer gesagt in einen möglichen Karbownik-Deal. Ob der tatsächlich zustande kommt, wird sich zeigen.

Weitere News:

Für Königsblau wäre der 22-Jährige ein echter Gewinn. Bei Düsseldorf hat Karbownik gezeigt, welche Rolle er im Team einnehmen kann. Er gilt als technisch versierter Spieler, der auch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen kann.