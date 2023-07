Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt, nun ist er offiziell. Ein weiterer Spieler verlässt den FC Schalke 04 und wechselt in die erste Liga. Bei einem Aufsteiger möchte der Stürmer nun den nächsten Schritt gehen.

Der Wechsel von Marvin Pieringer zum 1. FC Heidenheim ist fix. Das bestätigten beide Klubs am Montagnachmittag (3. Juli). Nach nur zwei Jahren und einer Saison im Dress von Königsblau geht das Kapitel FC Schalke 04 für ihn zu Ende.

FC Schalke 04: Pieringer zieht es in die erste Liga

Das Hin und Her um Pieringer hat ein Ende. Der Angreifer wechselt nach Heidenheim und spielt in der nächsten Saison erstklassig. In der vergangenen Saison war der 23-Jährige an den SC Paderborn verliehen und überzeugte mit 24 Torbeteiligungen in 26 Pflichtspielen. Der Bundesliga-Neuling würde sich über eine ähnliche Quote freuen.

„Marvin hat während seiner Zeit in Paderborn auf sich aufmerksam gemacht und so die Möglichkeit erhalten, in der Bundesliga zu spielen. Er ist mit dem Wunsch, diese Chance wahrzunehmen, auf uns zugekommen“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „Wir haben mit Heidenheim schließlich eine Einigung erzielt, von der alle Seiten profitieren. Wir wünschen Marvin für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.“

Für Pieringer bekommt der S04 laut übereinstimmenden Medienberichten knapp zwei Millionen Euro. Die Sockelablöse soll sich demnach auf etwa 1,8 Millionen Euro belaufen, einige Bonuszahlungen können das ganze noch auf zwei Millionen hochschrauben. Das Geld kann der Pottklub für weitere Neuzugänge gut gebrauchen.

Gemischte Gefühle bei S04

Bei Königsblau ist man ob des Abganges von Pieringer hin und hergerissen. Auf der einen Seite bekommt man gutes Geld und hat mehr Handlungsmöglichkeiten für neue Spieler. Dazu hatte Pieringer nur noch Vertrag bis 2024. So hätte man ohnehin nur noch in diesem Sommer Geld für den Angreifer bekommen.

Weitere News:

Auf der anderen Seite verliert man einen Spieler mit großem Potenzial. Das hat Pieringer in der vergangenen Saison bewiesen. Viele S04-Fans hätten den 23-Jährigen gerne auf Schalke behalten. Letztlich soll es aber auch ein Wunsch des Spielers gewesen sein, sich eine neue Aufgabe zu suchen. Die findet er knapp eine Stunde von seiner Heimat in Heidenheim. Auch das dürfte bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben.