Mit dem ersten Testspiel gegen Spelle-Venhaus hat die Vorbereitung auf die neue Saison so richtig begonnen. Noch hat jeder beim FC Schalke 04 die Chancen, sich zu zeigen – so auch Blendi Idrizi, der gleich mal 60 Minuten ran durfte.

Nach dem ersten Testspiel hat Trainer Thomas Reis gezeigt, wie er mit Blendi Idrizi plant. Ob er eine Zukunft beim FC Schalke 04 hat, hängt wohl von ihm selbst ab.

FC Schalke 04: Das plant Reis mit Idrizi

Neben Keke Topp war Blendi Idrizi am Samstag (01. Juli) der einzige S04-Kicker, der länger als 45 Minuten auf dem Platz stand. Eigentlich rechnete kaum jemand damit, dass er nach seiner misslungenen Leihe zu Jahn Regensburg noch eine Chance hat.

Trainer Thomas Reis erklärte allerdings nach dem 3:0-Sieg gegen Spelle-Venhaus. „Es ist abgesprochen mit Blendi und auch mit seinem Management, dass er sich zeigen kann, dass er Spielzeit bekommt.“ Für seinen Auftritt erhielt er Lob: „Ich finde, er hat es gut gemacht. Daher war es gut, dass er so lange gespielt hat.“

Die Chancen, dass er sich durchsetzen kann, sind allerdings dennoch nicht so groß. Ob er große Chancen auf Spielzeit hat, sagte Reis: „Mal schauen. Ich denke, dass ihm vielleicht auch das Ausleihgeschäft in Regensburg, auch wenn er vielleicht da nicht immer gespielt hat, gut getan hat. Manchmal tut es den Jungs auch gut, wenn sie dann gestärkt zurückkommen. Und wir schauen uns jeden einzelnen Spieler an und dann werden wir am Ende schauen, ob es reicht.“ Idrizi bleibt also ein Verkaufskandidat.

Der 25-Jährige wechselte 2020 von Fortuna Köln in die 2. Mannschaft des FC Schalke 04. 2021 schaffte er dann den Sprung zu den Profis, kam in der Aufstiegssaison 22 Mal zum Einsatz, entschied sich danach aber für eine Leihe zu Jahn Regensburg. Dort konnte er allerdings nicht wirklich überzeugen.