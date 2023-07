Der FC Schalke 04 gewinnt das erste Testspiel der Sommervorbereitung. Gegen den Regionalligisten Spelle-Venhaus hieß es nach 90 Minuten verdient 3:0. Vor allem in Halbzeit zwei zeigte S04 eine engagierte Leistung. Dabei überzeugte ein Neuzugang.

Bryan Lasme ist erst wenige Tage beim FC Schalke 04. Doch bereits bei seinem ersten Spiel zeigte der Franzose, wieso Königsblau ihn unbedingt verpflichten wollte. Für seinen starken Auftritt erntete der Neuzugang gleich viel Lob von den S04-Fans.

FC Schalke 04: Tor und Assist bei Knappen-Debüt

Er war Neuzugang vier und wechselte erst kurz vor dem Trainingsauftakt zu Königsblau. Sieben Tage nach seinem Wechsel folgte gleich das erste Spiel im neuen Trikot. Im Testspiel beim SC Spelle-Venhaus absolvierte er die ersten 45 Minuten für den S04. In diesem 45 Minuten wusste er direkt zu überzeugen. Erst traf er nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung sehenswert zum 2:0 und kurz vor Schluss servierte er gefühlvoll für Youngster Keke Topp.

Ein Tor und ein Assist ist ein starker Anfang bei Blau-Weiß. Auch neben seinen Torbeteiligungen überzeugte er mit guten Aktionen und präsentierte sich direkt in einer guten Verfassung. Er spielte seine Schnelligkeit und seine Dribbelstärke aus und sorgte immer wieder für Torgefährlichkeit. Zu dem einen Treffer hätten gut und gerne auch ncoh ein, zwei Tore dazu kommen können.

Auch wenn ein guter Auftritt gegen einen guten Regionalligisten weder der Anspruch des Spielers noch der Mannschaft und des Vereins sein dürfte, sind erste gute Ansätze klar erkennbar gewesen – bei Lasme und einigen anderen Akteuren. In den kommenden Wochen wird man die Leistung jedoch noch um einiges steigern müssen, damit man Ende Juli mit einer breiten Brust und viel Selbstbewusstsein zum Saisonauftakt nach Hamburg reisen kann.

Fans feiern Lasme schon jetzt

Das hindert die Schalke-Fans jedoch nicht, den Neuzugang für dessen starke Leistung abzufeiern. „Lasme ist ja so gut. An ihm werden wir noch viel Spaß haben“, „Lasme ist echt ein Guter. Er wird uns echt weiterhelfen“ oder „Danke, dass wir ihn verpflichtet haben. Er wird so abgehen“, hieß es in den sozialen Medien bei den Fans. Ein Einstand nach Maß für den Franzosen. Die S04-Anhänger beginnen also schon nach nur 45 Minuten, den Neuen in ihr Herz zu schließen.

Es gibt einige Spieler, die deutlich schlechter in ihr Kapitel auf Schalke gestartet sind. Jedoch wird auch Lasme sich weiter beweisen müssen, um dauerhaft in der Startelf zu stehen. Eine weitere Möglichkeit bietet sich schon am kommenden Donnerstag (06. Juni, 18.00 Uhr) beim Testspiel gegen den 1. FC Bocholt.