FC Schalke 04: Steht ein Winter-Abgang bevor? S04-Star reagiert deutlich auf Wechsel-Gerüchte

Die Hinrunde ist zu Ende und das Winter-Transferfenster steht vor der Tür. Für die Bosse des FC Schalke 04 wird die anstehende Wechsel-Periode turbulent, man möchte sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite einiges machen.

Zuletzt kamen sogar Gerüchte auf, dass Kenan Karaman den FC Schalke 04 verlassen könnte. Der türkische Nationalspieler möchte sich für die EM 2024 empfehlen – erhöht ein Wechsel die Chance auf eine EM-Teilnahme?

FC Schalke 04: Karaman liefert Königsblaues Versprechen

Ein Abgang von Karaman würde die Knappen enorm schmerzen. Der Offensiv-Akteur ist nicht nur der beste Scorer des Pottklubs, sondern auch neben dem Platz einer der wichtigsten Akteure. 11 Torbeteiligungen in 14 Spielen, dazu hat er sich zu einer absoluten Führung entwickelt – Karaman ist aus Gelsenkirchen nicht mehr wegzudenken.

Das sieht auch der Spieler selbst so. Gegenüber der „Bild“ äußerte sich der Angreifer nun zu den Gerüchten, dass es ihn in die Serie-A zu Hellas Verona ziehen könnte. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Rückrunde. Ja, ich kann sagen, dass ich hier bleibe!“, betonte Karaman. Worte, die die S04-Fans sehr gerne hören werden.

„Ich fühle mich extrem wohl und bin top fit“, fügte der 29-Jährige hinzu. Unter Geraerts wurde er zu der zentralen Säule in der S04-Offensive. Von seinem Trainer bekommt Karaman regelmäßig ein großes Lob. „Er ist einer der besten Fußballer, den wir im Team haben. Er ist enorm wichtig für uns“, so der Belgier.

Steht Vertragsverlängerung bevor?

Auch in der Rückrunde dürfte Karaman also eine große Rolle einnehmen. Der Vertrag des Offensiv-Stars läuft noch bis 2025. Ob er sich darüber hinaus weiter bei S04 sieht? „Mein erster Ansprechpartner wird auf jeden Fall Schalke bleiben. Ich will auf jeden Fall dazu beitragen, dass der Verein langfristig wieder in der 1. Liga spielt. Und wenn man mich als Teil davon sieht, bin ich offen dafür“, so Karaman.

Der Deutsch-Türke identifiziert sich vollkommen mit dem Klub, ist nach anfänglichen Schwierigkeiten bei Schalke zu einem Fanliebling und zum Leistungsträger geworden. Umso wichtiger für den Pottklub, dass der 29-Jährige sich deutlich zu S04 bekennt und am Berger Feld bleibt.