FC Schalke 04: Shootingstar lässt tief blicken – „Schlechter geht es kaum“

Er hat gewartet und seine Chance genutzt: Blendi Idrizi stand beim FC Schalke 04 schon auf dem Abstellgleis, sollte die Königsblauen im Sommer verlassen. Doch dann wendete sich das Blatt für den Mittelfeldspieler.

Unter Neu-Coach Karel Geraerts zeigte Idrizi sowohl im Training als auch bei den Pflichtspielen des FC Schalke 04 vollen Einsatz und wurde dafür belohnt. Nun blickt er auf eine schwierige Zeit zurück.

FC Schalke 04: Shootingstar lässt tief blicken

Erstmals in einem Pflichtspiel des FC Schalke 04 in dieser Saison stand Blendi Idrizi in der Startelf. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Hansa Rostock belohnte er sich sogar mit dem Führungstreffer für seine guten Leistungen der vergangenen Wochen. Idrizi profitierte dabei auch von den zahlreichen Ausfällen in letzter Zeit. Zum richtigen Zeitpunkt ist der Mittelfeldprofi da, wenn er gebraucht wird.

Im Sommer stand er wohl schon vor einem Abgang, nachdem er von seiner Leihe aus Regensburg zurückgekehrt war. „Im Sommer hätte ich nicht daran geglaubt, so einen Tag wie heute zu erleben“, sagte Idrizi nach dem Rostock-Spiel gegenüber der „WAZ“. Die Königsblauen planten nicht mehr mit ihm, zeitweise wurde er sogar zur Reservemannschaft in die Regionalliga geschickt.

Zu Beginn der Saison fehlte er sogar in einigen Spielen aufgrund von Adduktorenbeschwerden und muskulären Problemen. Unter Ex-Coach Thomas Reis kam Idrizi gar nicht mehr zum Einsatz. Erst unter Neu-Coach Karel Geraerts wurde es etwas besser.

„Weil es schlechter ja kaum geht“

„Es war eine extrem schwierige Zeit für mich“, sagt der Profi des FC Schalke 04 über den Beginn der Saison mit den Verletzungen. „Ich habe mir immer gedacht: Gehe von Tag zu Tag, damit du dir nichts vorwerfen kannst. Mental ist das nicht ganz so einfach, aber du musst körperlich fit bleiben. Ich habe mir gedacht: Irgendwann muss es wieder positiver laufen, weil es schlechter ja kaum geht.“

Nun läuft es schon besser für Idrizi, der auch von S04-Coach Karel Geraerts viel Lob bekommt. „Schon am ersten Tag habe ich gesehen, dass Blendi ein sehr guter Fußballspieler ist“, sagte Geraerts. „Ich habe am Anfang allen gesagt, dass es für jeden bei Null losgeht und jeder die Chance hat, sich zu zeigen. Und Blendi hat sich gezeigt. Ja, er hatte eine Achterbahn-Saison, aber er ist motiviert geblieben und ich bin glücklich, dass er in Rostock getroffen hat. In der ersten Halbzeit sind ihm einige einfache Pässe missglückt, aber er ist gut ins Spiel zurückgekehrt.“

