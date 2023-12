FC Schalke 04: Von wegen Winter-Wechsel! S04-Star haut auf den Tisch – „Bin keiner, der wegläuft“

In den letzten Wochen wurde er ein bisschen zum Sündenbock gemacht. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Paul Seguin sich beim FC Schalke 04 nicht wohl fühlen und mit einem Abgang im Winter liebäugeln soll. Doch dann kam das Heimspiel gegen Osnabrück (4:0), wo er sich den Frust der vergangenen Wochen vom Leib schoss.

Auch in Rostock zeigte er trotz ungewohnt defensiver Position erneut eine starke Leistung. Der Trend zeigt klar nach oben. Nun äußert sich der Mittelfeld-Stratege des FC Schalke 04 auch zu den Abgangsgerüchten – und wird ziemlich deutlich.

FC Schalke 04: „Schade, was manchmal geschrieben wird“

Sein Transfer wurde von den S04-Fans gefeiert wie kaum ein zweiter. Viele sahen in ihn den neuen Mittelfeld-Motor, der neben Ron Schallenberg zu dem Gesicht des S04-Mittelfelds werden würde. Doch die ersten Wochen verliefen anders als erhofft. Schalke und Seguin: Das klappte nicht von Anfang an.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Einige kleine Verletzungen, scheinbar lustlose und schlechte Auftritte und das Interview seines Vater – um die Person Paul Seguin war es in den letzten Wochen und Monaten sehr laut, jedoch fast ausschließlich negativ. Das änderte sich zuletzt. In den vergangenen beiden Spieler zeigte er erstmals, dass er enorm wichtig für sein Team sein kann. Sowohl offensiv als auch defensiv wusste er zu überzeugen, zudem bekam er ein dickes Lob von seinem Trainer.

++ FC Schalke 04: Bitterer Ausfall aus dem Nichts! Knappen-Star operiert ++

Nach dem Auswärtssieg in Rostock folgte nun ein Treuebekenntnis zum Verein. Ein Abgang im Winter? Steht nicht zur Debatte, wie Seguin gegenüber der „WAZ“ verriet. „Was manchmal geschrieben wurde, ist echt schade. Es stimmt einfach nicht. Ich bin keiner, der wegläuft, wenn es mal schlecht läuft. Ein Winterwechsel ist überhaupt gar kein Thema“, so der 28-Jährige. Das sind klare Worte, mit denen er weitere Pluspunkte bei den Knappen-Anhängern sammeln dürfte.

Unter Geraerts gesetzt

Die Pläne von S04 und Seguin sind also klar: Die gemeinsame Zeit geht weiter und endet nicht nach nur wenigen Monaten. Nach den letzten beiden Spielen wäre dies auch eine Überraschung gewesen. Denn Seguin scheint sich unter Geraerts festzuspielen. Er absolviert drei der möglichen vier Partien von Anfang an über die gesamten 90 Minuten.

Mehr News:

Dazu kam er in Düsseldorf nach nur 33 Minuten in die Partie. Gegen Greuther Fürth (Freitag, 15. Dezember, 18.30 Uhr) wird er erneut in der Anfangsformation stehen und einen wichtigen Teil im S04-Spiel einnehmen. Vielleicht verabschiedet er sich mit einem weiteren, dann seinem zweiten Treffer für S04 in die Winterpause, ehe Seguin und Co. in der Rückrunde weiter angreifen wollen.