FC Schalke 04: Bitterer Ausfall aus dem Nichts! Knappen-Star mit heimlicher OP

Nächster Verletzungsschock für den FC Schalke 04. Nachdem mit Assan Ouedraogo, Dominick Drexler und Yussuf Kabadayi gleich drei Spieler bis Jahresende verletzt sind, wächst das königsblaue Lazarett nun weiter an.

Wie der Klub selbst am Dienstag (12. Dezember) mitteilte, musste sich Stürmer Sebastian Polter einer Operation unterziehen. Damit fehlt der Akteur dem FC Schalke 04 im letzten Spiel des Jahres gegen Greuther Fürth (Freitag, 15. Dezember, 18.30 Uhr).

FC Schalke 04: Polter nach Leistenbruch erfolgreich operiert

Mit dieser Meldung hat wohl kein Fan des FC Schalke 04 gerechnet. Nach Angaben des Klubs hat sich Polter aufgrund anhaltender Beschwerden im Leistenbereich einer Operation unterzogen – der medizinische Eingriff erfolgte am Montag (11. Dezember) und soll problemlos und erfolgreich abgelaufen sein.

Auslöser für die Schmerzen im Leistenbereich soll ein Leistenbruch gewesen sein. Wann und wo er sich diese Verletzung genau zugezogen hat, ist noch nicht bekannt. Im Auswärtsspiel in Rostock hatte er kurz nach seiner Einwechslung einen etwas härteren Zusammenprall mit einem Hansa-Akteur. Danach humpelte Polter zwar etwas, spielte aber noch knapp 20 Minuten zu Ende.

Fakt ist: Das Fußballjahr 2023 ist auch für Polter beendet. Damit bricht Trainer Karel Geraerts ein weiterer Offensiv-Akteur weg. Die Alternativen im Angriff werden immer dünner. „Der Angreifer möchte nun die Zeit nach der OP nutzen, um ohne Schmerzen in die Rückrunde zu gehen“, heißt es in dem S04-Statement.

Die große Chance für Topp?

Der Ausfall von Polter wiegt schwer – in Rostock legte er mit einem Traum-Pass das enorm wichtige 2:0 auf. Durch seinen Ausfall gegen Fürth könnte nun jedoch S04-Youngster Keke Topp mehr Spielzeit bekommen. In Rostock kam er lediglich Sekunden vor dem Abpfiff in die Partie. Die Knappen-Anhängern fordern seit Wochen, dass das Offensiv-Juwel mehr Einsatzzeit bekommt. Viele Fans wünschen sich einen Startelf-Einsatz von Topp.

Simon Terodde und Kenan Karaman sind offensiv derzeit gesetzt. Zuletzt vertraute Geraerts stets auf den pfeilschnellen Bryan Lasme. Allerdings zeigte der Franzose in Rostock einmal mehr eine schwache Vorstellung – schlägt nun die Stunde von Topp? Die Fans würden ein Sturm-Duo aus Terodde und Topp mit Karaman hinter den Spitzen wohl sehr begrüßen.