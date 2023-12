FC Schalke 04: Geraerts-Sonderlob nach starkem Auftritt – folgt bei IHM nun die Formwende?

Der FC Schalke 04 lebt! Nach einer äußerst turbulenten Woche gibt S04 mit dem 4:0-Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück ein Lebenszeichen von sich und beruhigt die Gemüter im Pott damit vorerst wieder etwas.

Von Beginn an kontrollierte der FC Schalke 04 die Partie und gewann letztlich souverän – auch, weil viele Akteure sich enorm steigerten. Vor allem Paul Seguin zeigte eine starke Leistung. Karel Geraerts betonte nach dem Spiel, wie viel er von dem Mittefeldmann hält.

FC Schalke 04: „Einer der besten Fußballer im Team“

In den vergangenen Wochen wurde er von vielen S04-Fans bereits als Transferflop bezeichnet. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass seine Zeit bei Königsblau schon im Winter wieder enden könnte. Gegen Osnabrück zeigte Seguin jedoch zum ersten Mal so richtig, wie wichtig er für sein Team sein kann. Im Mittelfeld spielte er kluge Pässe, wusste immer etwas mit dem Ball anzufangen und war an zwei Toren beteiligt. Das Eigentor zum 1:0 bereitete er mit seinem Eckball vor. Das 2:0 erzielte er selbst.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Es war ohne Zweifel sein bis dato bestes Spiel im S04-Dress. Das wusste auch S04-Coach Karel Geraerts, der seinen Schützling nach der Partie enorm lobte. „Es war ein sehr gutes Spiel von ihm“, so der Belgier. „Aber auch letzte Woche in Düsseldorf hat er mir gut gefallen. Paul ist einer der besten Fußballer, die ich im Team habe.“

++ Schalke – Osnabrück: Königsblau gelingt Befreiungsschlag! War DAS der Schlüssel zum Erfolg? ++

„Wenn Paul jede Woche so spielt, wird die ganze Mannschaft enorm von ihm profitieren“, betonte der Coach. „Ich hoffe, sein Tor gibt ihm weiteres Selbstvertrauen und Sicherheit, damit er genau so weitermachen kann.“ Auch die S04-Fans werden hoffen, dass er nun zu dem Leistungsträger wird, den man sich bei der Verpflichtung erhofft hatte.

Wichtiger Faktor statt Winter-Abgang?

Dass Seguin ein herausragender Fußballer ist und große Qualitäten mit nach Gelsenkirchen gebracht hat, ist kein Geheimnis. Bei seinen vorherigen Vereinen zeigte der Mittelfeldspieler, dass er ein Spiel an sich reißen und entscheiden kann. Doch in den ersten Wochen bei Königsblau war davon überhaupt nichts zu sehen. Der 28-Jährige konnte seine Qualitäten bislang viel zu selten auf den Rasen bringen und wirkte bei S04 äußert unglücklich. Hinzu kamen krankheitsbedingte Ausfälle, die ihn zusätzlich ausgebremst hatten.

Mehr News:

Doch gegen Osnabrück folgte die langersehnte Leistungsexplosion. Mit solchen Auftritten kann er in den kommenden Wochen und Monaten enorm wichtig für S04 werden. Ein starker Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff hat Königsblau zuletzt oft gefehlt, gegen Osnabrück zeigte Seguin, dass er diese Rolle bestens einnehmen kann.