FC Schalke 04: Deal offiziell! Bayern-Talent verstärkt Königsblau

Die Fans des FC Schalke 04 haben es in den vergangenen Tagen dringlich gefordert, nun setzen die Verantwortlichen diese Forderungen nach einem neuen Spieler in die Tat um: Königsblau holt einen weiteren Neuzugang und verpflichtet ein Bayern-Juwel.

Doch anders als gedacht, verstärkt Yusuf Kabadayi nicht die Defensive, sondern die Offensive des FC Schalke 04. Der 19-Jährige ist ein Flügelstürmer und spielte bisher in der Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters.

FC Schalke 04: Neuer Flügelstürmer für Blau-Weiß

Der S04 hat die Verpflichtung von Bayern-Juwel Kabadayi am Donnerstagmorgen (03. August) offiziell gemacht. Der U-19-Nationalspieler durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Bayern und trainierte bereits bei den Profis mit. Kabadayi besticht vor allem durch sein enormes Tempo und seine Dribbelstärke. Mit diesen Attributen passt er perfekt zu dem Spielstil von Thomas Reis.

Den obligatorischen Medizincheck hat Kabadayi bereits am gestrigen Mittwoch absolviert. Der Youngster kommt per Leihe inklusive Kaufoption, die im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen soll. Zuvor hat er seinen Vertrag in München bis 2025 verlängert.

„Wir freuen uns, dass sich unsere beständigen Bemühungen um Yusuf ausgezahlt haben und wir seinen Wunsch, zu uns zu wechseln, umsetzen konnten. Als talentierter Junioren-Nationalspieler passt er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie“, sagt Sportdirektor André Hechelmann. „Wir sind überzeugt, dass sich Yusuf hier auf Schalke an der Seite erfahrener Spieler weiterentwickeln wird“, ergänzte der Funktionär.

Der Neuzugang ist sichtlich glücklich über seinen Wechsel zum S04: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier auf Schalke. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sehr gut aufgezeigt, wie ich zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann. Jetzt möchte ich gemeinsam mit dem Team für das Erreichen unserer Ziele kämpfen.“

Seit 11 Jahren beim FCB

Kabadayi ist ein waschechtes Eigengewächs des FC Bayern und trägt schon seit 2012 das Trikot der Münchner. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 19-Jährige, der bevorzugt als Linksaußen eingesetzt wird, insgesamt 20 Spiele in der Regionalliga Bayern – dort konnte er mit neun Treffern und zwei Vorlagen glänzen.

Schon heute soll er am Teamtraining teilnehmen. Am Samstag (05. August, 20:30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern könnte der Neuzugang also schon im Kader stehen und direkt sein S04-Debüt feiern.