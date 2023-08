FC Schalke 04: Traum geplatzt! Ex-S04-Profi scheitert dramatisch auf dem Weg in die Königsklasse

Von der Champions League ist der FC Schalke 04 derzeit weit weg. Ein Ex-Profi der Knappen war mit seinem Team dagegen sehr nah dran – scheiterte in der zweiten Runde der Qualifikation zur Königsklasse jedoch höchst dramatisch.

Seinen Durchbruch schaffte Bernard Tekpetey beim FC Schalke 04 nicht. Über Stationen beim SCR Altach, dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf landete der Angreifer 2020 bei Ludogorets Razgrad. Mit dem bulgarischen Erstligisten muss Tekpetey nun zum vierten Mal in Folge in die Europa-League-Qualifikation, statt in der Königsklasse zu spielen.

FC Schalke 04: Dramatisches Aus in der Nachspielzeit

Sie waren so nah dran und mussten letztlich doch noch den Kürzeren ziehen. Bis zu zweiten Minute der Nachspielzeit stand Ludogorets Razgrad in der dritten und letzten Runde der Champions-League-Qualifikation. Doch dann traf Timi Max Elsnik vom NK Olimpija Ljubljana zum 2:1 – zu diesem Zeitpunkt waren die Slowenen weiter, Razgrad und Tekpetey raus.

Doch es waren noch zehn Minuten zu spielen, die Nachspielzeit lief über die 100. Minute hinaus. In der 12. Minuten der Nachspielzeit zeigte der Unparteiische auf den Punkt – Elfmeter für Razgrad. Die Chance, die nächste Runde doch noch klar zu machen.

Doch Ludogorets-Stürmer Kiril Despodow, Torschütze zum 1:0, verschoss – der Traum von der Champions League geplatzt. Tekpetey spielte von Anfang an und wurde in der 55. Minute ausgewechselt. Er konnte das bittere Ende also nur noch von der Bank aus ansehen.

Viermal hintereinander gescheitert

Für Bernard Tekpetey wäre es, sofern man auch die letzte Quali-Runde überstanden hätte, die erste Teilnahme an der Königsklasse. Seit seinem Wechsel vom S04 nach Bulgarien scheiterte er nun zum vierten Mal in Folge in der Qualifikation. Zum vierten Mal in Folge wartet für ihn nun die Europa-League-Quali. Für den Verein ist es gar das siebte Mal, dass man nicht in die Champions League einziehen kann. Zuletzt war man 2016/17 in der Königsklasse. Damals schied man in einer Gruppe mit dem FC Basel, Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal nach der Gruppenphase aus.

National läuft es für Tekpetey und Razgrad deutlich besser. Man konnte in der vergangenen Saison die zwölfte Meisterschaft in Folge, für den Ex-Schalker die dritte Meisterschaft, feiern. Dazu gewann man den bulgarischen Pokal zum insgesamt dritten und den bulgarischen Superpokal zum sechsten Mal.