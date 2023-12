Irres Gerücht macht die Runde! Ex-Schalke-Star vor Bundesliga-Rückkehr?

Mehr als sechs Jahre lang trug er das Trikot von Schalke 04, je drei davon für den S04-Nachwuchs sowie für die Profis. 2018 wechselte Thilo Kehrer dann für knapp 37 Millionen Euro Ablöse zu Paris Saint-Germain. Inzwischen läuft der 27-Jährige für West Ham in der englischen Premier League auf.

Doch nun steht eine Bundesliga-Rückkehr im Raum. Der Ex-Schalker kommt in London nicht wirklich zum Zuge, hat sich von seinem Wechsel in die englische Hauptstadt wohl definitiv mehr versprochen. Nun soll ein Bundesliga-Klub heiß auf den Deutschen sein.

Ex-Schalker Kehrer zurück nach Deutschland?

Kehrer feierte 2018 mit dem S04 die Vizemeisterschaft und spielte für den Klub international, ehe es für ihn weiter in die französische Hauptstadt und dann nach London ging. Doch bisher spielt er bei den „Hammers“ kaum eine Rolle – sein letzter Liga-Einsatz war am fünften Spieltag. Seither kam er auf keine einzige Premier League-Minute mehr.

Mit Blick auf die Heim-EM 2024 in Deutschland könnte ein Transfer aus seiner Sicht also durchaus Sinn ergeben, um wieder mehr spielen zu können und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn aufgrund der mangelnden Spielpraxis im Verein zuletzt nicht mehr berufen.

Ein Winter-Wechsel ist also alles andere als unrealistisch. Vor allem ein Bundesliga-Klub soll großes Interesse an dem Defensiv-Akteur zeigen und einen Transfer anstreben. Kommt es also zum Deutschland-Comeback für den Ex-Knappen?

Kehrer im Eintracht-Visier

Wie die „Sport Bild“ erfahren hat, beschäftigt sich insbesondere Eintracht Frankfurt intensiv mit einem Winter-Transfer des langjährigen Schalkers. Thilo Kehrer gilt als der Top-Kandidat für die Defensive der Eintracht. Die Hessen haben in der laufenden Saison immer wieder mit großen Abwehr-Problemen zu kämpfen. Ein neuer Defensiv-Akteur soll also her.

So könnte Kehrer bald erneut Bundesliga-Luft schnuppern und sich für größere Aufgaben wie möglicherweise die Heim-EM empfehlen. Sein bis dato letztes Bundesliga-Spiel hat er am 12. Mai 2018 gemacht – damals krönte er gemeinsam mit seinem Team mit einem 1:0-Sieg gegen die Eintracht eine erfolgreiche Saison, an dessen Ende eine Vizemeisterschaft und ein Pokal-Halbfinale stand. Das verlor man unglücklich mit 0:1 – gegen Frankfurt.