Schalke 04: Neuer Mittelfeld-Motor gesucht – IHN sollten die S04-Bosse unbedingt auf dem Schirm haben

Der Kader von Schalke 04 hat im Laufe der Hinrunde gleich mehrere Schwachstellen offenbart. Neben einem Rechtsverteidiger und einem Innenverteidiger sollen die Klub-Bosse auch für die Offensive nachlegen wollen. Laut der „Bild“ soll ein neuer Spielmacher weit oben auf der Einkaufliste des klammen Pottklubs stehen.

Für Sportdirektor Andre Hechelmann und Trainer Karel Geraerts dürfte es nicht ganz einfach werden, mitten in der Saison einen starken Spielmacher für einen schmalen Taler zu bekommen. Klopft Schalke 04 in dem Zuge vielleicht bei Wehen Wiesbaden an?

FC Schalke 04: Standard-Ass als Ouwejan-Ersatz?

Nach der Umstellung auf ein 4-4-2 läuft es für Königsblau deutlich besser – vor allem defensiv steht man sicherer. Dazu bekommt man auch im Mittelfeld mehr Spielkontrolle. Geraerts und Hechelmann sollen vorerst bei diesem System bleiben wollen und die Transfer-Aktivitäten dementsprechend anpassen. Weit oben auf der Liste soll nun ein neuer zentraler Mittelfeldspieler stehen, der das S04-Spiel spielerisch weiterentwickeln kann.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Eine interessante Personalie könnte das Robin Heußer von Wehen Wiesbaden werden. Der 25-Jährige ist bei dem Zweitliga-Aufsteiger einer der Shootingstars, beeindruckt mit seiner enormen Lauf- und Passstärke. Bei Wehen ist er der zentrale Spieler, über Heußer läuft nahezu alles bei den Hessen. Dazu überzeugt der 25-Jährige immer wieder mit gefährlichen Standards. Da S04-Standardschütze Thomas Ouwejan derzeit nur hintendran ist und im Sommer ohnehin wechseln wird, wäre Heußer als Standard-Nachfolger wohl keine schlechte Option.

++ FC Schalke 04: Goldene Eigenschaft oder Taktik? SO kämpft Geraerts gegen das Königsblaue Kabinen-Problem ++

Dazu läuft sein Vertrag in Wiesbaden am Ende der laufenden Saison aus, über eine mögliche Verlängerung soll bislang noch nicht konkret gesprochen worden sein. Sollte Königsblau in den kommenden Wochen bei Heußer anklopfen, könnte ein Wechsel durchaus möglich sein. Zumal ein Winter-Transfer wohl auch zu stemmen wäre. Sein Marktwert beläuft sich derzeit knapp eine halbe Million Euro – ein halbes Jahr vor Vertragsende wird Wiesbaden keine Unsummen mehr verlangen können.

Besticht mit starken Standards sowie einer enormen Lauf- und Passstärke: Robin Heußer von Wehen Wiesbaden. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Großer Mittelfeld-Umbau im Sommer bevor

Sollte ein Winter-Transfer für Heußer und Wiesbaden ausgeschlossen werden, sollten sich Hechelmann und Co. jedoch mit einem Wechsel nach der Saison beschäftigen. Nach der Saison werden mit Danny Latza, Blendi Idrizi und Assan Ouedraogo. Dazu wird auch ein Dominick Drexler in der kommenden Saison wohl keine allzu große Rolle mehr spielen.

Mit Heußer würde man einen spiel- und laufstarken Mittelfeldmann dazu bekommen, der jede Standardsituation gefährlich vors Tor bringen kann. Attribute, die Geraerts für sein Spiel bei S04, sicherlich gut gebrauchen könnte.

Mehr News:

Allerdings dürfte sich Heußer mit seinen starken Leistungen auch bei anderen Klubs auf das Radar gespielt haben. Königsblau müsste sich also beeilen, um eine realistische Chance auf einen Transfer zu haben. Einen solchen Spielertyp sollten Hechelmann und Geraerts jedoch in jedem Fall auf dem Zettel haben.