FC Schalke 04: Goldene Eigenschaft oder Taktik? SO kämpft Geraerts gegen das Königsblaue Kabinen-Problem

Nach zwei Siegen in Folge ist bei Schalke 04 wieder etwas Ruhe eingekehrt. Die Wochen vor dem Heimsieg gegen Osnabrück (4:0) waren äußerst turbulent. Immer wieder gab es Berichte über mögliche Interna, die nach außen gedrungen sein sollen. Unter anderem sollen einige Spieler höchst unzufrieden am Berger Feld sein.

Zwei Siege hintereinander dürfte die Gesamtsituation wieder etwas beruhigt haben. Doch die schwierige Kabinen-Thematik bleibt. Dabei zu Schalke 04-Coach Karel Geraerts vieles für eine gute Beziehung zu seinen Spielern.

Schalke 04: Geraerts mit vollem Schutz für seine Schützlinge

Etwas mehr als acht Wochen ist Geraerts nun bei Königsblau. Der Belgier hat weiterhin mit der Wucht und der Unruhe auf Schalke zu kämpfen. Dennoch erkennt man, dass der 41-Jährige intensiv an einigen Baustellen gleichzeitig arbeitet. Sportlich ist es wohl vor allem die Stabilität der Defensive. Zwar bekam man auch unter Geraerts drei Gegentore in Karlsruhe und fünf Stück in Düsseldorf – doch insgesamt zeigt sich die Defensive des Pottklubs deutlich verbessert.

Neben den sportlichen Themen hat der Cheftrainer aber auch abseits des Platzes einiges zu tun. Als er Anfang Oktober zu S04 kam, war die Stimmung auf dem Nullpunkt. Viele Spieler haben sich auf Schalke nicht wohl gefühlt, es soll teilweise heftig gebrodelt haben. Doch Geraerts kämpft dagegen an. Vor allem mit kommunikativem Feingefühl.

Denn der Coach stellt sich trotz großer Kritik an seinen Spielern immer vor seinen Schützlingen und vor der Mannschaft. Auch nach offensichtlich durchwachsenen Partien seiner Spieler kritisiert er diese nie öffentlich. Intern gibt er seinen Spieler immer Verbesserungsratschläge mit und nimmt sie in die Pflicht, vor den Kameras nimmt er sie stets in Schutz, redet nahezu ausschließlich über die positiven Eigenschaft der Spieler.

Besinnliche Stimmung vor Weihnachten?

Egal ob bei Sebastian Polter, Paul Seguin, Timo Baumgartl, Ron Schallenberg, Henning Matriciani oder zuletzt Bryan Lasme. Geraerts stellt sich immer vor seine Spieler. Das dürfte den S04-Profis wohl gefallen – schließlich werden sie öffentlich nicht in Frage gestellt oder gar angegangen.

Wie sich das intern äußert, ist schwer zu sagen. Mit einem weiteren Sieg gegen Greuther Führt (Freitag, 15. Dezember, 18.30 Uhr) könnte Geraerts mit S04 nicht nur weiter Boden in der Tabelle gut machen, sondern über den Winter fast sogar eine etwas besinnliche Stimmung in den Verein bringen.