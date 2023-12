FC Schalke 04: Fans wegen Juwel Topp in Sorge – wiederholt sich ein Albtraum-Szenario?

Es gab eine Zeit, in der es haufenweise Talente des FC Schalke 04 aus der Knappenschmiede in den Weltfußball geschafft haben und zu absoluten Top-Stars wurden. Manuel Neuer, Joel Matip, Julian Draxler, Leroy Sane und Mesut Özil sind nur einige Beispiele. Über die Jugendmannschaften bis hin zu den Profis sammelten die Talente viel Erfahrung und wechselten daraufhin zu den besten Klubs Europas.

Doch von den vielen Talenten, die es zu den Profis des FC Schalke 04 schaffen und weiter gefördert werden, ist kaum noch was zu sehen. Sind sie im Kader der Knappen, gibt es kaum Einsätze. Aktuell ist es am Beispiel von Keke Topp zu sehen. Mit seinen 19 Jahren braucht er nämlich genau diese Spielzeit, um weiter Erfahrung sammeln zu können. Die bekommt das Juwel nur selten – weshalb die Fans in großer Sorge sind, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt wie schon einige andere Youngsters vor ihm.

FC Schalke 04: Fans wegen Juwel Topp in Sorge

38 Spiele für die U19 des FC Schalke 04, 25 Tore: Keke Topp zeigte in der Knappenschmiede schon längst, was er drauf hat. Die Belohnung gab es in der Saison 2020/21, als er sein Profidebüt in der 2. Bundesliga gab. Eine Spielzeit später feierte er seinen ersten Einsatz in der Fußball-Bundesliga. Bei den beiden Spielen blieb es auch lange. Nach dem erneuten Abstieg wurde Topp aber dann fest in den Profi-Kader geholt, gemeinsam mit Juwel Assan Ouedraogo.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nach Krawallen in Rostock – Polizei enthüllt erschreckende Details

Während der 17-jährige Ouedraogo häufig zum Einsatz kam, wartete Topp vergeblich darauf, Spielzeit zu bekommen. Diese ist für junge Talente besonders wichtig, um sich weiterzuentwickeln und Erfahrung zu sammeln. Vor allem die Offensive der Königsblauen enttäuschte bislang extrem. Da könnte ein Topp sicherlich für viel Gefahr sorgen, wenn er denn häufiger ran dürfte.

In der laufenden Saison kommt das Sturm-Talent aber gerade einmal auf 150 Minuten in acht Spielen. Lediglich gegen Holstein Kiel (0:2) stand er in der Startelf und wurde von Ex-Coach Thomas Reis nach nur 41 Minuten wieder ausgewechselt. Danach gab es nur noch Kurzeinsätze für Topp. Genau das macht den Fans nun große Sorgen, zumal der Youngster erst vor Kurzem seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat.

Gleiches Schicksal wie die Ex-Talente?

Denn in der Vergangenheit gab es schon einige Talente beim FC Schalke 04, die es zu den Profis geschafft haben und anschließend kaum bis gar keine Einsätze mehr bekamen. Diese machten daraufhin den Abflug, wurden ausgeliehen oder ganz verkauft. Die S04-Anhänger haben davor Angst und fordern an jedem Spieltag mehr Einsatzminuten für Topp.

So war das auch beim 2:0-Sieg gegen Rostock der Fall. Der Youngster wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt. „Was hat Topp eigentlich verbrochen, dass er so wenig Spielzeit bekommt? Ich habe so Angst davor, dass er zu Kutucu 2.0 wird, weil er immer nur zehn Minuten bekommt“, „Geraerts macht mich so unfassbar sauer. Lass doch mal den Topp ran, wenn unsere Stürmer da vorne nichts gebacken kriegen“ und „Die zwei Hundertprozentige, die Lasme nicht gemacht hat, wären lockere Tore für Topp“, heißt es in den Kommentaren.

Mehr News für dich:

Tatsächlich enttäuschen die Schalker Angreifer in dieser Saison – mit Ausnahme von Kenan Karaman, dem sechs Tore bislang gelangen. Simon Terodde, Sebastian Polter und Bryan Lasme erzielten alle je drei Treffer. Bei der schwachen Offensive würde ein Keke Topp sicherlich mehr Frische ins Spiel bringen. Er hat unlängst bewiesen, was für ein Talent er hat. Die Frage ist nur: Sieht es Schalke-Trainer Karel Geraerts genauso?