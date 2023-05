FC Schalke 04 darf hoffen – Ex-Flop könnte für unverhofften Geldregen sorgen

Der FC Schalke 04 kämpft in den verbleibenden vier Saisonspielen ums Überleben. Bei einem erneuten Abstieg würde Blau-Weiß große Einbuße machen müssen. Vor allem finanziell wäre ein erneuter Abstieg ein harter Schlag.

Da kommt es dem FC Schalke 04 sehr entgegen, dass Königsblau vor einem unerwarteten Geldregen steht. Ein Leihspieler steht vor einem festen Transfer. Im Raum steht eine Ablösesumme von über eine Million. Jedoch würde der S04 nicht die gesamte Summe bekommen.

FC Schalke 04: Wouters vor endgültigem Abschied?

Das Kapitel FC Schalke 04 könnte für Dries Wouters schneller beendet sein, als es ihm vorab lieb war. Der Belgier wechselte 2021 ablösefrei vom belgischen Erstligisten KRC Genk und sollte für mehr Flexibilität in der Defensive sorgen. Der 26-Jährige kann sowohl im zentralen Mittelfeld, als auch in der Innenverteidigung spielen. Doch es lief anders als geplant. Wouters konnte sich kaum durchsetzen und kommt auf lediglich drei Pflichtspiele für Blau-Weiß.

Im Sommer ging es wieder zurück in die Heimat. Per Leihe wechselte Wouters zum KV Mechelen. In dem Leihvertrag wurde eine Kaufoption in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro vereinbart. Nach einer starken Rückrunde möchte der KV Mechelen diese Option nun ziehen. Dies berichtet die niederländische Tageszeitung „Het Nieuwsblad“. Auf Schalke würde man die sehr gerne entgegennehmen. Vor allem bei Abstieg kann der klamme Pottklub jeden Cent gebrauchen.

Nach einer schwierigen Anfangszeit in Mechelen spielte Wouters sich im Laufe der Saison in die Stammelf der Belgier. In der Rückrunde absolvierte die S04-Leihgabe die meisten Spiele sogar über die volle Distanz. Am vergangenen Wochenende stand Wouters mit dem KV Mechelen im belgischen Pokalfinale. Dort musste man sich jedoch Royal Antwerpen mit 0:2 geschlagen geben. Dank der guten Rückrunde möchte sein Leihverein den Defensiv-Akteur nun fest verpflichten.

S04 muss Teile der Ablöse abgeben

Auf Schalke plant man mit dem Belgier nicht mehr wirklich. Ein fester Transfer würde den S04-Verantwortlichen also in die Karten spielen. Doch mit der vollen Ablösesumme von knapp 1,3 Millionen Euro kann Königsblau wohl nicht rechnen. Denn bei dem Transfer von Wouters vom KRC Genk zum S04 wurde eine Beteiligung an einem Weiterverkauf geplant. Wie hoch diese ist, ist demnach noch unbekannt. Doch da der Wechsel zu Blau-Weiß ablösefrei über die Bühne ging, könnte diese durchaus eine gewisse Höhe betragen.

Wie viel für Königsblau dann im Endeffekt übrig bleiben würde, steht noch in den Sternen. Jedoch dürfte S04 auch mit einer geringeren Ablöse zufrieden sein. Bei dem Leih-Wechsel von Wouters zu Mechelen konnte noch nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass die Belgier die Kaufoption überhaupt ziehen werden.