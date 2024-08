Schalke 04: Ende besiegelt! Königsblau verkündet Vertragsauflösung 

Das Missverständnis ist beendet! Nach langen Hin und Her ist Schalke 04 kurz vor Ende der Transferphase doch noch einen Streichkandidaten losgeworden. Der Akteur hatte schon seit Wochen nicht mehr mit der Mannschaft trainiert.

Am Donnerstag (28. August) hat Schalke 04 bekannt geben, dass der Vertrag mit Timo Baumgartl nach nur einem Jahr wieder aufgelöst worden ist. Ursprünglich lief sei Vertrag noch bis Sommer 2025.

Schalke 04 und Baumgartl gehen getrennte Wege

Erst im vergangenen Sommer wechselte Baumgartl ablösefrei von PSV Eindhoven zu S04. Damals wurde seine Verpflichtung von den Fans abgefeiert und als absoluter Transfer-Coup betitelt. Doch seine Zeit bei S04 sollte alles andere als erfolgreich werden. Letztlich stand er nur 13 Mal für Königsblau auf dem Platz, ehe er im März von Trainer Karel Geraerts in die U“3 degradiert worden ist.

„Die Einigung ist für den Spieler und für den Verein eine sinnvolle und gute Lösung“, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots. „Ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, und ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute“, so Baumgartl selbst.

Unter Ex-Trainer Thomas Reis war der Innenverteidiger gesetzt. Doch nach einem emotionalen Interview nach der Pleite beim FC St. Pauli (1:3), in dem er Reis und dessen Spielstil öffentlich kritisierte, beginn die bittere Zeit für Baumgartl. Geraerts setzte Baumgartl dann erst auf die Bank und schickte ihn nach dem 0:3-Desaster in Magdeburg letztlich in die U23.

Noch kein neuer Verein für Baumgartl in Sicht?

Den gesamten Sommer über hat Baumgartl gemeinsam mit Dominick Drexler separat trainiert und nicht am Mannschaftstraining teilgenommen – weder bei den Profis noch bei der U23. Für S04 dürfte die Vertragsauflösung – trotz der wohl hohen Abfindung – ein wichtiger Schritt sein. Letztlich wird der Verein eine Menge Gehalt einsparen.

Dazu können beide Parteien die Thematik nun endgültig abschließen und nach vorne schauen. Laut „WAZ“ hat Baumgartl noch keinen neuen Verein gefunden – angesichts der Tatsache, dass er lange nicht im Mannschaftstraining war und keine Vorbereitung hatte, dürfte das wohl auch noch etwas dauern.