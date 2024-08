FC Schalke 04: Blitz-Abgang? Fährmann-Gerücht sorgt für Aufregung

Ralf Fährmann ist zweifelsohne einer der größten Vereinsikonen des FC Schalke 04. Kaum ein Spieler war dem Revierklub so treu wie der 35-Jährige. Seit 2003 spielt der Torhüter – mit keinen Unterbrechungen aufgrund von Leihgeschäften – am Berger Feld. Er kennt diesen Klub in- und auswendig und machte nie ein Hehl aus seiner Liebe zum S04.

Die vergangenen Monate waren jedoch unrühmlich – für Fährmann und den FC Schalke 04. Der Status der S04-Legende hat durch viele Ausbootungen, Torwartwechsel und sonstige Geschichten gelitten – nun scheint das Kapitel endgültig ein Ende zu finden.

FC Schalke 04 und Fährmann stehen kurz vor Vertragsauflösung

Was sich lange geliebt hat, scheint nun endgültig zu zerbrechen! Fährmann steht laut der „Bild“ kurz davor, seinen Herzensverein noch vor Ende der Transferperiode zu verlassen. Am Mittwoch (28. August) war Fährmann-Berater Stefan Backs auf der Geschäftsstelle des S04, um über Lösungen zu sprechen.

Dabei gelten vor allem zwei Szenarien als wahrscheinlich: ein Last-Minute-Wechsel bis zum Ende des Transferfensters (Freitag, 30. August, 20 Uhr) oder eine Vertragsauflösung, bei der Fährmann eine ordentliche Abfindung bekommen müsste. Wie die „Bild“ berichtet, sei letzteres sogar deutlich wahrscheinlicher. Denn der richtige Klub sei bei den Anfragen für Fährmann nicht dabei.

Die Ära Fährmann wird also wohl in Kürze ein Ende finden. Der Torhüter stand satte 289 Mal im Kasten des S04, er gewann unter anderem den deutschen Supercup und die Zweitligameisterschaft mit dem Pottklub – doch jetzt ist endgültig Schluss!

Auch Baumgartl vor dem S04-Abgang

Neben Fährmann könnte Schalke noch einen weiteren Großverdiener loswerden: Timo Baumgartl soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten mit dem S04 über eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt haben. Diese Entscheidung soll bereits feststehen und könnte noch vor dem vierten Spieltag gegen Köln (Sonntag, 1. September, 13.30 Uhr) verkündet werden.

Weitere News:

Auch ihn dürfte eine satte Abfindung erwarten – für Fährmann und Baumgartl wird Königsblau tief in die Tasche greifen müssen. Doch dann wären die beiden Großverdiener von der Gehaltsliste und die Thematik rund um die suspendierten Spieler endlich vom Tisch. Dann blieben nur Lino Tempelmann und Dominick Drexler. Bei beiden scheinen Szenarien wie bei Fährmann und Baumgartl derzeit äußerst unrealistisch.