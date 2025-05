NRW: Jürgen will noch einmal in den Garten einer Bekannten – es ist das letzte Mal

Manchmal sind selbst die kleinen Wünsche ganz groß! Ein letztes Mal mit seinen Liebsten Zeit verbringen, ein letztes Mal einfach nur rauskommen – für Jürgen aus Münster in NRW ein letzter Traum, dem ihn der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) erfüllt.

Seit 2014 setzt sich der ASB-Wünschwagen für schwerkranke Menschen ein, um ihnen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Oftmals geht es in die Ferne, zu Veranstaltungen oder andere Events. Jürgen jedoch hatte einen ganz simplen Traum…

NRW: Kleiner Wunsch mit großer Wirkung

Wie die Wunscherfüller auf Instagram schreiben, wollte Jürgen nicht Hunderte Kilometer weg. Stattdessen zog es ihn einfach nur zu seiner Bekannten in den nächstgelegenen Ort in NRW. „Wenige Kilometer, die aber ohne den ASB-Wünschewagen von Jürgen nicht zu erreichen gewesen wären. Wir, Irmgard, Elfriede und ich, holen Jürgen in Münster ab. Er hat heute einen guten Tag und er freut sich schon sehr auf die Fahrt, berichtet uns der Pfleger der Station“, beginnt der rührende Beitrag im Netz.

+++NRW: Erika besucht noch einmal ihren Mann – niemand ahnte, was passiert+++

Der schwerkranke Jürgen bekommt von dem Team also noch einmal einen Ausflug in den Garten seiner Bekannten geschenkt, mit der er bereits viel Zeit verbracht und Reisen unternommen hat. „Dort wird unser Fahrgast schon erwartet, die Freude ist allen Beteiligten anzusehen. Endlich wieder im vertrauten Garten, fühlt Jürgen sich sofort wohl und genießt die Atmosphäre“, schreiben die Wunscherfüller weiter.

Mehr Themen:

Jürgen sieht dort vielen bekannten Gesichtern wieder, bekommt Kaffee und Kuchen und genießt die Zeit mit seinen Lieben. „Viel wird über gemeinsame Erlebnisse gesprochen und so vergeht die Zeit wie im Flug“, schreiben die Wunscherfüller. Doch nach einiger Zeit muss sich Jürgen verabschieden und es geht für ihn zurück auf seine Station. „Ein sichtlich geschaffter, aber auch sehr glücklicher Jürgen bedankt sich sehr herzlich bei uns“, heißt es abschließend in dem rührenden Beitrag.