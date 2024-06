Schalke 04: Dicke Überraschung um S04-Stars – kommt es nun zur großen Wende?

Die beiden Suspendierungen von Timo Baumgartl und Dominick Drexler sorgten in der abgelaufenen Saison jeweils für große Diskussionen bei Schalke 04. Knappen-Coach Karel Geraerts schmiss die beiden Routiniers aus dem Profikader und schickte sie zur U23.

Der Plan bei beiden Personalien war eigentlich klar: Schalke 04 möchte Drexler und Baumgartl schnellstmöglich loswerden, beide Akteure sollen den Klub verlassen. Doch das gestaltet sich wohl schwieriger als gedacht. Daher rudert der Pottklub nun etwas zurück.

Schalke 04: Suspendierte Profis bei Vorbereitungsstart doch dabei

Das kommt tatsächlich überraschend! Sowohl Baumgartl als auch Drexler sollen laut „Bild“ beim Trainingsauftakt der S04-Profis (Montag, 24. Juni) dabei sein. Vor einigen Wochen hatten die Klubbosse nun kommuniziert, dass die Spieler, die man unbedingt abgeben möchte, nicht mehr Teil der Lizenzmannschaft sein sollen.

Nun ändert man jedoch offenbar seine Meinung. Die suspendierten Akteure werden aller Voraussicht nach in knapp einer Woche also wieder im Kreise der Profis sein. Zumindest die zweitägigen Leistungsteste werden sie wohl ganz normal mitmachen.

Dass Baumgartl und Drexler langfristig in die Mannschaft des Belgiers zurückkehren, scheint jedoch ausgeschlossen. Das Tuch zwischen Geraerts und den beiden Spielern soll komplett zerschnitten sein. Daher kommt es überraschend, dass Geraerts die beiden Profis doch wieder mittrainieren lässt.

S04-Plan geht nicht auf

Neben Baumgartl und Drexler werden laut der „Bild“auch Sebastian Polter, Ralf Fährmann, Henning Matriciani, Tobias Mohr und Lino Tempelmann beim Saisonauftakt der S04-Profis dabei sein – obwohl man mit keinem der genannten Spieler für die kommende Saison plant.

Die Klub-Verantwortlichen hatten gehofft, dass wenigstens einzelne Spieler bis zum Auftakt in die neue Saison einen neuen Klub gefunden haben. Das ist jedoch nicht der Fall. So haben Geraerts und Co. nun wohl umdisponiert und ist den Abgangskandidaten nun doch wieder entgegengekommen.