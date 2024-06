FC Schalke 04: Neuzugang mit krasser Ansage – Geraerts schaut genau hin

Es dauert nicht mehr lange, dann legen auch die Profis des FC Schalke 04 wieder los. Cheftrainer Karel Geraerts wird seine Spieler in wenigen Tagen wieder zum Trainingsauftakt bitten.

Dabei werden auch die Neuzugänge des FC Schalke 04 am Start sein, die der Klub zuletzt verkündete. Einer davon ist Amin Younes. Der ehemalige Nationalspieler sorgte jetzt für Aufsehen bei den Fans.

FC Schalke 04: Younes mit klarer Ansage

Da ist aber jemand motiviert! Während sich die Profis des FC Schalke 04 derzeit noch im Urlaub erholen, will Amin Younes es allen zeigen. Der ablösefreie Neuzugang, der vor dem S04-Vertrag ein Jahr vereinslos war, trainierte sechs Tage vorher bei der U23 der Königsblauen.

Die Reservemannschaft legte nämlich schon am Dienstag (18. Juni) los. Für Younes die optimale Gelegenheit, sich noch besser vorzubereiten und fitter zu werden. Schließlich absolvierte er sein letztes Pflichtspiel vor über 15 Monaten!

Bei der ersten Trainingseinheit mit der U23 trug der gebürtige Düsseldorfer am linken Unterarm eine Manschette. Der Offensivspieler hatte sich nämlich vor einigen Wochen die Mittelhand gebrochen und musste operiert werden.

Geraerts schaut genau hin

Dass Younes sich schon präsentieren und fit werden will, dürfte Cheftrainer Karel Geraerts freuen. Der Belgier hält viel vom ehemaligen Bundesliga-Star. Dementsprechend wird der S04-Coach auch ganz genau hinsehen, wie sein Schützling sich schon vor dem Trainingsauftakt der Profis so macht. Auch Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga schauten sich das Training der U23 des FC Schalke 04 mit Younes an.

Der Neuzugang hatte schon in den vergangenen Wochen Extratraining bekommen. Wie die „Bild“ berichtet, nahm er mit U23-Athletik-Trainer Markus Zeltmeisl an einem Privat-Bootcamp in Belgien teil. Dort trainierte er Ausdauer, Kraft, Reaktionsschnelligkeit und Gewichtsabnahme. Vier Kilo hat Younes seitdem verloren.

Übrigens: Im Training der U23 waren auch die Talente Luca Podlech und Tristan Osmani, die beide zuletzt ihre Profiverträge bei den Gelsenkirchenern unterschrieben haben. Beide sind allerdings vorerst für die Regionalliga-Mannschaft eingeplant und werden sicherlich hin und wieder mit den Profis trainieren.