FC Schalke 04 reibt sich schon die Hände: S04-Star wird immer begehrter

Wenn die Sommer-Transferperiode beginnt, wird es beim FC Schalke 04 spannend: Welche Spieler kommen? Wer verlässt den Verein? Wie viel Kohle kassiert der Revierklub? Neben Moussa Sylla gibt es noch einen anderen Profi, der S04 viel Geld einbringen könnte.

Taylan Bulut ist nämlich ebenfalls heiß begehrt. Das Talent des FC Schalke 04 wird mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Gut für S04: Es gibt zahlreiche Interessenten. Und die Liste wird fast wöchentlich immer länger.

FC Schalke 04: Immer mehr Bulut-Interessenten

Zuletzt musste der FC Schalke 04 hin und wieder auf Taylan Bulut verzichten. Wie wichtig der Youngster ist, zeigt sich im Spiel: Auf seiner rechten Abwehrseite war nach vorne wenig los, in der Defensive zeigte sich der Revierklub – nicht das erste Mal – immer wieder anfällig und wackelig.

Bulut konnte in der laufenden Saison zeigen, was er drauf hat. Gut für die Schalker: Das Top-Talent verlängerte vor Kurzem seinen Vertrag langfristig. Nicht so gut für S04: Er wird aller Voraussicht nach den Klub im Sommer verlassen. Die Interessenten-Liste wird dabei immer länger.

Seit einigen Wochen ist bereits bekannt, dass der SC Freiburg ihn will und aus Österreich RB Salzburg Bulut verpflichten will. Auch aus der Premier League soll es Teams geben, die das S04-Talent ganz genau beobachten. Nun ist auch der VfB Stuttgart dazugestoßen.

Wohin zieht es Bulut?

Wie das Portal „Fussballeuropa.com“ berichtet, suchen die Stuttgarter einen neuen Rechtsverteidiger für die kommende Saison und haben den mit Bulut gefunden. Es sollen auch schon erste Gespräche über eine Zusammenarbeit zwischen dem VfB und dem Juwel des FC Schalke 04 stattgefunden haben.

Wohin es Bulut ziehen wird, zeigt sich dann in den kommenden Wochen oder Monaten. Egal, zu welchem Verein der 19-Jährige wechseln wird, Schalke darf sich auf eine Millionensumme freuen. Allerdings variiert die Höhe je nach Land sowie Erfolg des möglichen Abnehmers.

Sollte Bulut zu einem Bundesligisten wechseln, der in der kommenden Saison Champions League spielt, liegt die Ablöse bei rund sieben Millionen Euro. Ein Premier-League-Verein würde zehn Millionen Euro zahlen müssen. Daher werden die S04-Bosse vermutlich bei einem Abgang hoffen, dass es Bulut auf die Insel ziehen wird.