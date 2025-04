FC Schalke 04: Neue Bulut-Details enthüllt! S04 hofft auf Premier-League-Hammer

Er gehört zu den größten Überraschungen in einer wieder mal verkorksten Saison des FC Schalke 04: Taylan Bulut. Der 19-Jährige hat sich auf Anhieb in die Startelf der Königsblauen gespielt und ist dort kaum mehr wegzudenken. Vor kurzem folgte zwar die Vertragsverlängerung, doch ein Verbleib ist wohl alles andere als wahrscheinlich.

Denn Bulut ist heiß begehrt, sorgte mit seinen guten Leistungen in Europa für Aufsehen. Nun wurden erste Vertragsdetails enthüllt. Dabei wird der FC Schalke 04 wohl hoffen, dass er in die Premier League wechselt – denn dann würde es mehr Geld geben.

FC Schalke 04: Bulut-Abschied im Sommer?

Im Vertrag von Taylan Bulut ist nämlich eine Ausstiegsklausel, von der der 19-Jährige Gebrauch machen und den FC Schalke 04 verlassen könnte. Bisher war nicht viel über die Höhe der Klausel bekannt, nun berichtet die „Sport Bild“, wie viel die Königsblauen bei einem Abschied des Rechtsverteidigers kassieren könnten.

Denn die Summe variiert je nach Land sowie Erfolg des möglichen künftigen Vereins von Bulut. Alles in allem könnte S04 zwischen sechs und zehn Millionen Euro kassieren. Interessenten gibt es dabei aus der Premier League, der Bundesliga und aus Österreich.

In der Bundesliga wurde Bulut zuletzt mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht. Sollte er sich für die Breisgauer entscheiden oder ein anderer Interessent aus Deutschland, der in der Champions League spielen wird, bekäme Schalke rund sieben Millionen Euro an Ablöse.

S04 hofft auf Premier-League-Klub

Viel mehr Kohle würde es für den FC Schalke 04 geben, wenn sich Bulut für einen Wechsel in die Premier League entscheiden sollte. Sollte sich ein Verein von der Insel melden und Bulut verpflichten, würden zehn Millionen Euro in die Kassen des klammen Revierklubs fließen. Es wäre die wohl beste Lösung für den S04.

Bulut selbst schwärmte zuletzt ebenfalls von der Premier League. „Jeder, der Ahnung von Fußball hat, der weiß, dass die Premier League die beste Liga ist. Die kann man sich immer ansehen“, sagte Bulut. Ob es dann auch tatsächlich dazukommt, wird sich schon in den kommenden Wochen oder Monaten zeigen.