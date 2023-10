FC Schalke 04: Fans trauern Ex-Star hinterher – bei seinem neuen Klub ist er nun der Hoffnungsträger

Wenn es nach den Fans des FC Schalke 04 gegangen wäre, hätte man wohl den Großteil der Spieler aus der vergangenen Saison behalten. Doch durch den Abstieg verlor man viele wichtige Spieler und einige Publikumslieblinge.

Viele von ihnen sind jedoch weiterhin in der Bundesliga zu sehen. Moritz Jenz, Alex Kral, Tom Krauß, Marius Bülter und Tim Skarke spielen weiterhin erstklassig, während der FC Schalke 04 in der zweiten Liga tief unten drin steckt. Vor allem Skarke machte in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam.

FC Schalke 04: Skarke zurück an alter Wirkungsstätte

Lange sah es so aus, als würde der S04 den Transfer von Skarke doch noch eintüten können. Doch letztlich scheiterte der Transfer wohl auch am Geld. Statt mit Königsblau in Liga zwei zu spielen, kämpft der Flügelspieler mit Darmstadt erneut um den Klassenerhalt in Liga eins.

Von 2019 bis 2022 spielte Skarke schon einmla für die Lilien – damals jedoch noch in Liga zwei. Nach Stationen bei Union Berlin und dem S04 ging am Ende des Transfersommer per Leihe zurück nach Hessen. In gewohnter Umgebung wollte er sich weiter als Bundesliga-Akteur etablieren.

Nach sechs Spieltagen lässt sich fest halten, dass das bis dato ziemlich gut funktioniert. In den vier Spielen, die er seit seiner Rückkehr gespielt hat, stand er dreimal in der Startelf. Dabei gelangen ihm bereits drei Torbeteiligungen. Dazu passt er perfekt in das System von Trainer Thorsten Lieberknecht. Darmstadt und Skarke – das scheint auch im zweiten Ankauf zu funktionieren.

Gleiches Ziel, anderes Ende?

Mit dem SVD soll es anders werden als mit dem S04. Während es mit Königsblau nichts mit dem Klassenerhalt wurde, dürfte seine Motivation, dies mit den Lilien zu schaffen, umso größer sein. Am Wochenende gelang endlich der erste Saisonsieg, als man Werder Bremen mit 4:2 besiegen konnte.

Mehr News:

Wie es für Skarke nach der Saison weiter geht, ist noch nicht bekannt. Laut mehreren Medien besitzen die Darmstädter keine Kaufoption für den 27-Jährigen. Wie schon auf Schalke dürfte ein fester Transfer wohl nur bei Klassenerhalt in Frage kommen.