FC Schalke 04: Kabinen-Zoff bei Königsblau? Knappen-Star spricht Klartext

Hat der FC Schalke 04 schon nach nur acht Spieltagen ein großes Kabinen-Problem? Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, dass sich die Spieler in einzelne Gruppierungen aufteilen und kaum mehr zusammen für die Ziele kämpfen würden.

Ein großer Knackpunkt dabei soll die Entlassung von Thomas Reis gewesen sein. Während einige Spieler beim FC Schalke 04 pro Reis und von der Entlassung gar geschockt waren, hielten andere die Trennung für unausweichlich. Das soll großen Ärger in der Kabine gegeben haben – nun äußert sich S04-Stürmer Kenan Karaman zu den Gerüchten.

FC Schalke 04: „Entspricht leider nicht der Wahrheit“

Karaman ist als Spieler logischerweise mitten in der Thematik verwickelt. Kaum einer kann besser beurteilen, was in der Kabine los ist, als die Spieler selbst. Der türkische Nationalspieler wies die Gerüchte um eine mögliche Grüppchenbildung vehement zurück.

„Es wird sehr viel geschrieben, leider entspricht vieles nicht der Wahrheit“, so der Angreifer gegenüber der „WAZ“. „Ich komme jeden Morgen hierher und betrete die Kabine. Ich sehe da keine Gruppierungen“, fügte der türkische Nationalspieler hinzu.

++ FC Schalke 04: Aufsichtsratsboss bestätigt Einigung – Schröder-Nachfolger gefunden ++

Darüber hinaus betonte er, dass das Interview von Teamkollege Timo Baumgartl, das auch innerhalb der Mannschaft hohe Wellen geschlagen haben soll, zwar natürlich ein Thema gewesen sei. „Das ist doch selbstverständlich“, sagte Karaman. Doch viel mehr sei dann auch nicht gewesen. „Aber Timo hat seinen Fehler eingesehen, vom Verein die Strafe bekommen, jetzt ist er wieder bei uns“, betonte er.

Karaman wieder voll an Board

Seit Sommer 2022 ist Karaman nun auf Schalke. Während er in der ersten Halbserie der letzten Saison schon als Flop verrufen wurde, entwickelt er sich auf und neben dem Platz immer mehr zum Publikumsliebling und Leistungsträger. In den vergangenen Wochen wurde er schmerzlich vermisst, nachdem er bärenstark in die Saison gestartet war.

Weitere News:

Nach überstandener Verletzung ist der Offensiv-Akteur nun allerdings wieder voll dabei. In Paderborn kam er als Ersatzspieler nach 75 Minuten in die Partie, gegen Hertha Berlin (Sonntag, 8. Oktober, 13.30 Uhr) dürfte er schon wieder ein Kandidat für die Startelf sein.

„Ich freue mich sehr, dass ich nach meiner Verletzung nun wieder bei 100% Prozent bin“, erklärte Karaman unter der Woche. Für den S04 eine ganz wichtige Nachricht – mit ihm bekommt das Team weitere Klasse zurück, die man derzeit dringend benötigt.