FC Schalke 04 Reis macht Fans Hoffnung auf Star-Comeback – „Gehe davon aus“

Der FC Schalke möchte und muss im kommenden Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin (Freitag, 14. April, 20:30 Uhr) eine deutliche Reaktion auf die 0:2-Pleite in Sinsheim zeigen. Gegen die alte Dame braucht es eine Leistungssteigerung, um die wichtigen drei Punkte in Gelsenkirchen behalten zu können.

In dieser bedeutungsvollen Partie kann Knappen-Coach aller Voraussicht nach wieder auf einen wichtigen Spieler setzen. Moritz Jenz steht dem FC Schalke 04 wohl wieder zur Verfügung und könnte womöglich in die Startelf zurückkehren.

FC Schalke 04: Abwehr-Chef wieder an Board?

Es war ein Ausfall, der dem S04 ganz besonders schmerzte: Moritz Jenz verpasste die beiden vergangenen Partien verletzungsbedingt. Der Innenverteidiger hat mit einer Muskelverletzung zu kämpfen, die er sich im Spiel gegen den FC Augsburg zugezogen hatte. Sowohl gegen Leverkusen als auch in Sinsheim verlor man. Die Defensive fiel in alte Muster zurück. Umso wichtiger wäre es, wenn Moritz Jenz im Abstiegskracher gegen die alte Dame wieder auflaufen könnte.

Für diesen Fall gab S04-Coach Thomas Reis den Fans durchaus Hoffnung. In der Pressekonferenz vor dem Spiel ließ er verlauten, dass er mit einem Einsatz von Jenz rechne. „Die Frage kann ich bisher ruhigen Gewissens beantworten, er ist einsatzfähig“, erklärte der 49-Jährige auf Nachfrage der Journalisten. „Er hat die ganze Woche das volle Programm mitgemacht und er macht einen sehr, sehr guten Eindruck“, so Reis.

Zum jetzigen Zeitpunkt sehe es so aus, als könne und würde der 23-Jährige morgen spielen. „Ich kann nie eine hundertprozentige Einsatzgarantie geben, aber ich gehe davon aus, dass er auflaufen kann“, verriet der Übungsleiter. Worte, die für die S04-Fans wie Balsam für die Seele sein werden. Mit Jenz verlor Königsblau noch kein Spiel. Ohne ihn verlor der S04 jedes Spiel in 2023. Das alleine zeigt, wie wichtig er für die Defensive der Knappen ist.

Uronen wieder eine Option

Neben Jenz könnte Thomas Reis auch einen weiteren Spieler erstmals wieder im Kader des S04 begrüßen. Jere Uronen steht nach überstandener Verletzung vor seinem Comeback. „Er ist eine Woche weiter, da sieht es sehr, sehr gut aus“, so Reis. Uronen fehlte den Knappen etwa sechs Monate. Der finnische Linksfuß verletzte sich im Auswärtsspiel bei Union Berlin und hatte in der Folge mit Adduktorenbeschwerden zu kämpfen. Insgesamt kann Reis fast wieder aus dem Vollem schöpfen. Er habe einen 25-Mann-Kader zur Verfügung. „Erstmals seit langer Zeit kann ich wieder Entscheidungen treffen“, erklärte er. „Sowas kann uns nur helfen“, ergänzte der Schalke-Coach.

In den Spieltagskader schaffen es allerdings letztlich immer nur 18 Akteure. So könnte es einige Spieler, die zuletzt viel spielten, treffen, nicht im Kader zu stehen. Moritz Jenz und Jere Uronen werden jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit in diese 18-Mann-Truppe zurückkehren. Eine wichtige Nachricht für den FC Schalke 04 vor dem so enorm wichtigen Spiel.