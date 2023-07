Der FC Schalke 04 zeigte im Testspiel gegen Gornik Zabrze einen überzeugenden Auftritt und fährt souverän einen 5:0-Kantersieg ein. Damit verabschiedet sich das Team von Thomas Reis mit einem guten Auftritt aus Mittersill und kann mit einem guten Gefühl die Heimreise nach Gelsenkirchen antreten.

Bei dem 5:0-Sieg des FC Schalke 04 gegen den polnischen Erstligisten konnte auch Youngster Soichiro Kozuki groß aufspielen. Der Japaner war an gleich drei Toren direkt beteiligt und überzeugte vor allem mit seinen starken Standards.

FC Schalke 04: Kozuki glänzt als Standard-Spezialist

Soichiro Kozuki war einer der Hauptakteure beim Testspiel des S04. Der Japaner kam in der 60. Minute in die Partie und feuerte in diesen 30 Minuten ein wahres Standard-Festival ab. Erst schlägt er einen scharfen Freistoß, den Bryan Lasme zum zwischenzeitlichen 3:0 verwandelte, dann tritt er eine starke Ecke die über Assan Ouedraogo den Weg ins Tor findet und dann erzielt er mit einem direkten Freistoß auch noch selbst ein Tor.

Innerhalb von nur 30 Minuten sorgt er also für drei Standard-Tore und empfiehlt sich so als neuer Standardschütze. In der vergangenen Saison waren die Ecken und Freistöße des S04 oft ein Armutszeugnis. Das sah im Testspiel gegen Zabrze schon ganz anders aus.

++ FC Schalke 04: Überzeugende Leistung im Testspiel! Star bestätigt starken Trend ++

Neben seinen Standards überzeugte er auch mit seiner Ballsicherheit und seiner Dribbelstärke. Gemeinsam mit Kenan Karaman, der in Halbzeit eins an beiden Toren beteiligt war (ein Tor und ein Assist) war Kozuki wohl der Mann des Spiels.

Großer Hoffnungsträger für S04

Er galt schon im Winter als der Hoffnungsträger für Königsblau. In den ersten Spielen der Rückrunde zeigte er, was er kann und wusste in der blassen Offensive zu überzeugen. Dann folgte der Schock im Training: Der Japaner zog sich eine schwere Sprunggelenksverletzung zu, musste sich einer Operation unterziehen und fiel den Rest der Rückrunde raus.

Nun scheint der Japaner auf dem besten Wege zu sein, wieder hundertprozentig fit zu werden. Der S04 könnte einen topfitten Kozuki gut gebrauchen. Einen solchen Spielertyp, der das Eins gegen Eins sucht und enorm dribbelstark ist, hat Königsblau nicht wirklich im Kader.

Mehr News:

Mit seiner Leistung gegen Zabrze avanciert Kozuki erneut zum großen Hoffnungsträger für S04. Vielleicht sorgt er in der kommenden Saison als Standardschütze für den ein oder anderen Treffer per Ecke oder per Freistoß.