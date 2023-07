Mit dem Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze geht das Trainingslager des FC Schalke 04 in Mittersill zu Ende. Nach einer harten Woche standen vor der Abreise aber noch 90 Minuten an. Diese konnte der S04 erfolgreich bestreiten.

Bei dem Test wusste vor allem ein Akteur des FC Schalke 04 zu glänzen: Kenan Karaman lieferte zwei Torbeteiligungen und lieferte auch darüber hinaus einen überzeugenden und lebhaften Auftritt ab.

FC Schalke 04: Zwei Torbeteiligungen in Halbzeit eins

Kenan Karaman zeigte im Spiel gegen Zabrze eine starke Leistung. So traf er nicht nur zum 1:0 und bereitete das 2:0 sehenswert vor, er wirkte auch äußerst ballsicher und selbstbewusst in seinen Aktionen.

Der türkische Nationalspieler war überall auf dem Feld zu finden, trieb die Offensive immer wieder an und beeindruckte die Fans. Diese feierten den Offensivmann in den sozialen Netzwerken ab. „Kenan ist so ein geiler Fußballer“, „Karaman hat echt was drauf, er könnte noch so wichtig werden“ oder „Karaman ist bockstark heute, weiter so Kenan“ hieß es von den Knappen-Anhängern.

Unter Thomas Reis legt der Flügelstürmer eine starke Entwicklung hin. Schon in der vergangenen Rückrunde konnte er sich stark verbessern und spielte sich immer weiter in den Kern der Mannschaft. In der anstehenden Zweitliga-Saison könnte er weitere Schritte Richtung Leistungsträger gehen und zu einem wichtigen Faktor für Königsblau werden.

Volle Kraft Richtung EM?

Dabei wird der 29-Jährige von zwei großen Zielen angetrieben, verriet Karaman kürzlich. Auf der einen Seite möchte er natürlich mit S04 aufsteigen und zurück in die Bundesliga. Auf der anderen Seite möchte er eine möglichst starke Saison spielen, um sich für das EM-Aufgebot der Türkei zu empfehlen. Beides seien seine Saisonziele, so der Angreifer.

Mehr News:

Mit Leistungen wie gegen Zabrze ist er auf einem guten Weg. Derzeit ist er drauf und dran sich in die Startelf bei S04 zu spielen. Noch hat er gut zwei Wochen und das Testspiel gegen Enschede (22. Juli, 13.30 Uhr) um diesen Eindruck zu bestätigen.